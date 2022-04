A cura di Gilda Riga

Sono settimane frenetiche e dense di impegni quelle che sta vivendo Soleil Sorge.

Dopo la parentesi al Grande Fratello Vip, che le ha portato in dote notorietà e successo oltre ogni possibile previsione, l’influencer e modella nata a Los Angeles è stata scelta da Barbara D’Urso per fare da giudice a La Pupa e il Secchione Show insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. E anche nel reality in onda il martedì sera su Italia Uno, che avrà il suo epilogo nella finale del prossimo 3 maggio, Soleil ha attirato l’attenzione di stampa e social media per la sua lingua “tagliente” e per i contrasti con alcuni dei componenti del cast del programma: tra tutti il suo ex cognato Gianmarco Onestini e la sua Pupa Mila Suarez, ai quali non ha risparmiato critiche feroci e attacchi anche personali.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, la Sorge si è raccontata a tutto tondo: dal sogno adolescenziale di diventare giornalista (mai realizzato) alle esperienze nei reality show a cui ha partecipato, per finire inevitabilmente a parlare del tormentato rapporto con Alex Belli, con il quale ha dichiarato di aver definitivamente tagliato i ponti.

Soleil risponde alle domande dei followers

In questo particolare momento, la carriera di Soleil nel mondo della televisione è in piena ascesa. Ma non solo. L’ex gieffina, che attualmente si trova in Puglia, è richiestissima dai brand di moda che la vogliono come testimonial ed è impegnata in alcuni progetti dei quali ha parlato nel corso di alcune Instagram stories in cui rispondeva alle domande dei followers: “E ora che la mia permanenza in Puglia, almeno lavorativamente, è finita, posso trattenermi ancora un paio di giorni per godermi questa terra meravigliosa e rispondere alle vostre domande. Sto morendo dalla voglia di spoilerarvi tutto – afferma Soleil rivolgendosi ai fan -. Vi dico solo che sono qui per un progetto che sto realizzando e che ha a che fare con la terra, con l’unicità dell’Italia e con le ‘summer vibes’. Quindi state pronti per illuminare la vostra estate con… Non posso dirvi ancora nulla, però restate sintonizzati perché le cose migliori si fanno attendere, anche tanto. Ma qualcosa posso rivelarvelo – prosegue Soleil -: questo progetto partirà a maggio, mi auguro che vi piaccia almeno quanto io mi sono divertita ed appassionata nella realizzazione di questa cosa. In questi giorni eravamo qui in Puglia proprio per fare questa campagna e wow, ci sono dei contenuti di cui sono già innamorata e ancora vanno lavorati. Sono stata con un team veramente squisito fatto di persone meravigliose ma soprattutto grandissimi professionisti, e sono super soddisfatta di aver realizzato questo progetto con tantissimo amore, che spero di trasmettere a voi”.

Soleil, nonostante l’insistenza dei followers, non si è sbottonata e ha rivelato poco o nulla in merito alla sua presenza in Val d’Itria. Non ci resta che seguire il suo consiglio: stay tuned. Resteremo sintonizzati.

