A cura di Franci Russo

Luca Argentero è attualmente l’attore più amato dalle italiane. Torinese, 44 anni, dopo un matrimonio fallito con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, nel 2015 conosce sul set di Vacanze ai Caraibi Cristina Marino. Il 20 maggio del 2020 nasce sua figlia Nina Speranza, e un anno dopo, il 5 giugno 2021, convola a nozze con Cristina.

Luca Argentero raggiunge la notorietà partecipando nel 2003 alla terza edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. Da allora è stato un continuo crescendo. Ospitate televisive, modello e poi esordio come attore nella serie televisiva Carabinieri. Da allora tanti film con grandi registi, fino alla serie televisiva Doc – Nelle tue mani, trasmessa da Rai 1, in cui Argentero interpreta il ruolo del medico Andrea Fanti.

In una recente intervista a Mens’s Health Luca Argentero parla di sua moglie Cristina e del ruolo importante che ha assunto nella sua vita.

Il ruolo di Cristina nel cambiamento dell'attore torinese

«Cristina è un’unicità - afferma l'attore -. Non la penso paragonata a nulla. E’ la sua specificità. Vive una continua sfida a rendere la vita dell’altro migliore. Lei è un valore aggiunto per la mia vita. E’ gioiosa, intraprendente, forte, cazzuta, bellissima. Ha tanti pregi e tante qualità».

Quante donne vorrebbero avere un marito o compagno che parlassero così bene di loro. Cristina si deve ritenere una donna fortunata ad avere un marito che l’adora così tanto.

Dopo Torino e Roma, Argentero con moglie e figlia si sono trasferiti da pochi mesi a Milano. «Cristina è di Milano, la sua famiglia è qua – aggiunge Luca – e avere l’appoggio della famiglia, con una bimba piccola, è fondamentale».

Poi il protagonista di Doc – Nella tue mani parla dei suoi problemi alla schiena ed anche in questo caso tira in ballo la moglie. «Io sono completamente condizionato da una delle tanti doti di Cristina, che è imprenditrice del benessere. Befancyfit è uno stile di vita, è il suo stile di vita. Ed è diventato anche il mio. Non ho scoperto solo un modo di allenarmi ma un’impostazione di vita. Ennesimo cambiamento».

Insomma un Luca Argentero dai mille cambiamenti. Ma forse quello che ha più influito sulla sua vita è la nascita di Nina Speranza. «Diventare padre ti cambia la vita. E’ banale ma è così», ammette con sincerità Luca.