A cura di Franci Russo

Luca Argentero, il dott. Andrea Fanti della fortunata serie tv targata Rai Doc – Nella tue mani, si racconta in una lunga intervista al mensile Men’s Health.

L’attore torinese inizia col parlare proprio di Doc, un fiction che gli ha portato tanto successo ma che lo ha cambiato anche molto.

“Doc mi ha cambiato – racconta Argentero – perché non avevo mai affrontato un progetto così lungo e faticoso. Stare sette mesi sul set tutti i giorni, con una bambina piccola, impone un cambiamento di vita. Ho avuto però la fortuna di avere una moglie che ha deciso di starmi accanto”.

Ma il cambiamento che gli ha segnato la vita è stato diventare padre. E’ lui stesso ad ammetterlo. “La vita quando diventi papà cambia assetto. L’attenzione si sposta da te o dalla tua compagna ad un terzo soggetto. Tuttavia è stato il cambiamento migliore della mia vita in assoluto. La mia fortuna non è stata solo di avere una bimba bellissima (Nina) ma una donna incredibile come Cristina”.

Luca Argentero: dal Grande Fratello a "Le fati ignoranti"

Ma facciamo un passo indietro. La sua avventura è iniziata con Grande Fratello, poi proseguita come modello e poi è venuta la recitazione. “Io non ho deciso nulla – continua Argentero -. E’ successo con “Carabinieri”, quello è stato il mio primo set. E ho visto che mi piaceva, mi divertivo. Ho pensato che se fosse stato il mio mestiere sarei stato felice. Da lì in avanti c’è lavoro di studio, costruzione e… tantissimo culo. Riuscire fin da subito ad attirare attenzione di registi importanti mi ha permesso di affrancarmi dall’inesperienza e dall’assenza di una preparazione accademica”.

Poi Luca parla della nuova serie “Le fati ignoranti”, in onda su Disney+ dal 13 aprile, con la regia di Ferzan Ozpetek. “Sono stato convinto da questo ennesimo cambiamento proprio dal regista. Con Ferzan c’è sempre da imparare. E’ una persona che è diventata negli anni un amico oltre che un regista da cui sperare di essere chiamati”.

L'intervista a Men's Health non finisce qui. Luca Argentero parla di sua moglie Cristina, del cambiamento che gli portato nella sua vita, di come si tiene in forma e di come si immagina da "grande".

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, vacanze pasquali da incubo sul Lago di Como

Emma Marrone trova l'amore ad X Factor. L'ex di Amici presenta il suo nuovo fidanzato

Rai, fuori Milly Carlucci: la conduttrice di Ballando con le Stelle sostituita

Arisa quasi nuda con le mutande della nonna. La foto fa impazzire il web

Rai: Luca Argentero e Cristina Marino nel cast del famoso reality. Fan entusiaste. Ecco quale

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI