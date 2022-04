A cura di Ludovica Ragonesi

Uomini e Donne è la trasmissione pomeridiana di Canale 5 che tiene banco da più di 25 anni.

Ascolti sempre soddisfacenti e pubblico affezionatissimo oltre che alla conduttrice, Maria De Filippi, anche a dame e cavalieri vari, intenti a corteggiarsi davanti alle telecamere.

Ma Uomini e Donne di Maria De Filippi è anche una sorta di “teatro” in cui spesso, più che l’amore, sono le polemiche a farla da padrone.

Piovono infatti critiche verso atteggiamenti ritenuti non appropriati dei cavalieri che, prima di scegliere l’anima gemella, spesso saltano da una dama all’altra per testare il terreno, corteggiando più di una lady dello show.

Questo è il caso che ha messo in evidenza una delle corteggiatrici del “Trono Over”.

La donna in questione è Catia, che, nel corso della trasmissione, ha fatto una vera e propria sfuriata contro il corteggiatore partenopeo Biagio Di Maro, uomo dal temperamento forte e sempre solare ma colpevole, secondo Catia, di non essersi comportato correttamente con la dama che stava corteggiando.

Di temperamento forte anche Catia ha dimostrato di averne da vendere.

Chi è la nuova dama di Uomini e Donne?

Il volto della nuova lady del programma di Maria De Filippi a molti telespettatori è sembrato familiare e il suo accento romagnolo non ha fatto che confermare la somiglianza con un personaggio molto noto del jet set: stiamo parlando di una delle stiliste più “social” del nostro paese, Elisabetta Franchi. Catia è infatti la sorella della famosa imprenditrice della moda.

Elisabetta Franchi è la regina dello stile e del business al femminile in Italia. Ha creato, con grande determinazione, un marchio del made in Italy famoso in tutto il mondo.

Catia, sua sorella, appare spesso nelle foto scattate ai party più esclusivi che frequenta insieme ad Elisabetta.

Chissà che una donna così grintosa e glamour non diventi presto la protagonista assoluta della trasmissione di Maria De Filippi, scalzando l’ormai veterana Gemma Galgani.

