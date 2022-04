A cura di zara penna

Kerem Bürsin e Hande Erçel entrambi protagonisti della serie TV "Sen Çal Kapımı", conosciuta in Italia col nome di Love is in the air, hanno chiuso la loro relazione.

I loro personaggi, Eda e Serkan, hanno appassionato milioni di italiani; la serie infatti è stata trasmessa sull'emittente televisiva Canale 5.

La notizia della loro rottura si è diffusa velocemente in tutti Paesi in cui è stata trasmessa la fiction grazie ai social media: Italia, Spagna, Brasile, Argentina e Cile. In tutti questi Paesi esistono fan club e pagine social dedicate ai due attori turchi, Kerem Bürsin e Hande Erçel.

Una storia d’amore durata quasi un anno. In molti però hanno ipotizzato che questa fosse un’ennesima storia fake, costruita solo per il lancio della soap nei paesi europei. Ma non è così.

La dichiarazione dell'artista spagnola Stephanie Cayo

Tra i due c’è stato un grande amore. Una chimica nata sul set che ha portato i due a legarsi anche nella vita reale. Come tutti gli amori, però, anche questo è giunto al termine. Il motivo, o presunto tale, però ha sconvolto le fan. Sembra infatti che Kerem abbia tradito Hande in uno dei suoi tanti viaggi in Spagna. Qui avrebbe conosciuto Stephanie Cayo, un’artista spagnola con cui ha attualmente una relazione.

Molte domande si sono fatte le fan, e le risposte non sono ancora arrivate. E’ vero che Kerem ha tradito Hande. Tra i due era già finita prima? Inoltre Kerem è davvero legato a Stephanie? A questa domanda però risponde la diretta interessata. L'artista spagnola Stephanie Cayo ha dichiarato in un'intervista: "Non c'è niente tra noi per il momento. Questa è una questione molto personale. Stiamo ancora cercando di conoscerci. Chissà, potrebbe succedere di tutto in qualsiasi momento".

Se le cose stanno così, come afferma la Cayo, sarebbe un altro il motivo che ha spinto Hande e Kerem a lasciarsi. Le migliaia di fan aspettano una dichiarazione dai diretti interessati, visto che la coppia Bürsin - Erçel​ è una delle più amate in assoluto.

