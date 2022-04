A cura di Ludovica Ragonesi

Quando si conclude definitivamente una serie televisiva, è un po’ come se vecchi amici andassero via per sempre.

Ci si lega ai personaggi, alle loro caratteristiche, alle vicissitudini e alle loro storie.

Così è successo anche per Gomorra, famosissima serie tv, nata dall’omonimo best seller dello scrittore e giornalista Roberto Saviano, andata in onda per la prima volta su Sky nel 2014.

La serie ormai si è conclusa definitivamente con la quinta stagione.

Anche se i personaggi principali della serie non sono i tipici protagonisti positivi di una storia, personaggi cioè da ammirare, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, interpreti in Gomorra rispettivamente del boss Genny Savastano e di Ciro Di Marzio (l’immortale), sono comunque riusciti ad entrare nel cuore di tutti i fan della serie.

La parola fine ha quindi raggelato il cuore degli appassionati che, d’ora in avanti, dovranno seguire i loro beniamini in progetti professionali che li vedranno impegnati separatamente.

Ma non è detta l’ultima parola.

Salvatore Esposito e Marco D’Amore di nuovo insieme in tv

Salvatore Esposito e Marco D’Amore saranno infatti nuovamente insieme sullo schermo.

I due attori faranno infatti parte del cast della terza stagione di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, il game show trasmesso da Amazon Prime Video.

Secondo le dinamiche del format, personaggi noti dello spettacolo vivranno due settimane in anonimato, giocando in coppia o da soli, nascondendosi in località segrete in Italia per non farsi acciuffare dai “cacciatori” del programma.

Insomma, quando si parla di Salvatore Esposito e Marco D’Amore, non può mancare un ingrediente fondamentale: l’adrenalina!

Amazon Prime Video non ha ancora ufficializzato la data di uscita di Celebrity Hunted 3, ma ha svelato il cast della terza stagione: oltre ai già citati Salvatore Esposito e Marco d’Amore, ci saranno anche Luca Argentero, in coppia con la moglie Cristina Marino, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, e i cantanti Rkomi ed Irama.

