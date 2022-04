A cura di zara penna

La vincitrice di Ballando con le stelle di Milly Carlucci dell’edizione 2006, in coppia con Raimondo Todaro è in dolce attesa

La notizia è stata anticipata dal gossip qualche settimana fa, ma ora è lei stessa ad ufficializzarla con uno scatto sui social.

Parliamo dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. La showgirl ha condiviso con i suoi follower uno scatto che la ritrae con un uovo di Pasqua tra le braccia e con un messaggio. “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4, più la nostra Paper”.

A distanza di un anno dalla nascita di Luce Maria, Cristina mostra il suo pancione

Cristina Chiabotto è incinta del secondo figlio e lo ha annunciato a distanza di meno di un anno dalla nascita della primogenita. Due figli avuti dall’unione con l’imprenditore Marco, con cui Cristina è sposata da tre anni. Solo l’anno scorso, nello stesso periodo, Cristina presentò la sua primogenita Luce Maria.

A distanza di un anno, quindi, ci sarà una new entry nella vita dell’ex Miss Italia.

Per annunciare il bellissimo evento Cristina ha scelto ancora una volta di mostrare il suo pancione, proprio come aveva fatto in passato in occasione dell’attesa della sua primogenita presente nella foto. La bimba infatti, ha la mano sulla pancia della sua mamma.

Insomma davvero una grande emozione quella dell’ex Miss Italia che ancora una volta ha voluto condividere la sua grande gioia con i suoi fan, che non hanno perso tempo a lasciarle dei messaggi esprimendo tutta loro gioia per la bellissima notizia.

