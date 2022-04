A cura di Ludovica Ragonesi

Gigi D’Alessio è un artista di lungo corso. Il prossimo 17 giugno, il cantante partenopeo festeggerà infatti i suoi 30 anni di carriera.

E lo farà in una cornice a lui molto cara: D’Alessio ha infatti deciso di celebrare l’importante traguardo professionale con un concertone in piazza Plebiscito, nella sua Napoli.

Quello che si prevede sarà un vero e proprio evento, coinvolgerà anche amici di vecchia data del Gigi nazionale, che lo hanno accompagnato nei momenti più importanti della sua carriera.

Come è stato anticipato sul quotidiano Il Mattino, anche Fiorello ha confermato la sua presenza insieme ad Amadeus.

Festeggiamenti in grande stile, ripercorrendo le canzoni che hanno segnato lo stile dell’artista.

Gigi D’Alessio ha cominciato a costruire la sua carriera negli anni Novanta, affermandosi nel panorama musicale prettamente partenopeo.

Lo consacrazione verso la notorietà nazionale Gigi l’ha avuta con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2000 quando gareggiò con il brano “Non dirgli mai”.

Da allora successi su successi, sia in Italia che all’estero, specie in Sud America, dove Gigi D’Alessio è molto conosciuto.

Una grande carriera dunque, degna di essere festeggiata.

Chi sarà sul palco insieme a Gigi D’Alessio

A questo punto c’è da chiedersi se, come si spera, sul palco ci sarà anche Anna Tatangelo che, oltre ad esser stata la compagna di Gigi D’Alessio per circa 15 anni, ha condiviso con lui anche il percorso musicale, incidendo insieme a Gigi canzoni che sono entrate nella storia musicale italiana, come “Un nuovo bacio – Le cose dette mai”.

Dall’unione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è nato, nel 2010, Andrea.

Gigi, all’epoca del fidanzamento con Anna Tatangelo, si era lasciato alle spalle un matrimonio da cui erano nati tre bambini. Attualmente il cantante è legato ad una nuova fidanzata, Denise Esposito, da cui ha avuto pochi mesi fa il suo quinto figlio.

