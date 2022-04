A cura di Gilda Riga

Arisa sempre più al centro dell’attenzione mediatica.

Prima la partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto il ballerino Vito Coppola con il quale sembra sia scattata la scintilla, e sulla cui tormentata relazione sono stati versati fiumi d’inchiostro. Poi la sua presenza nella giuria de Il Cantante Mascherato, programma condotto da Milly Carlucci e andato in onda su Ra1.

Tra Arisa e Vito sembra essere sbocciato l’amore, come si evince dai post pubblicati sui profili social dalla cantante lucana, che mostrano i due in atteggiamenti anche piuttosto intimi.

La scorsa settimana, la vincitrice di Ballando con le Stelle è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione per aver pubblicato su Instagram una sua foto che la mostrava mezza nuda, con indosso solo le mutande della mamma. Post che è stato successivamente cancellato: “Ad Instagram non piacciono le mutande di mia madre. Mi ha rimosso il post” ha scritto Arisa.

Il misterioso corteggiatore di Arisa

Dopo aver trascorso le vacanze pasquali a casa dei genitori, Arisa è ritornata a Milano. E proprio ieri sera, in occasione di una cena con alcuni amici in un locale, ha ricevuto dalle avances da parte di un ragazzo del quale, però, non si conosce l’identità. Rivolgendosi alla cantante, quest’ultimo le ha sussurrato “Sei stupenda. Sei più bella dal vivo”. Arisa, chiaramente compiaciuta dai complimenti, ha sorriso e lo ha ringraziato.

Ovviamente i fan hanno cercato in tutti modi di capire chi fosse il corteggiatore di Arisa, ma fino ad ora senza riuscire a svelarne l’identità. Ciò che appare evidente dalla Instagram stories pubblicata da una delle sue amiche, è che la cantante lucana abbia apprezzato le lusinghe di questo misterioso ragazzo.

Bisognerà attendere per capire se si è trattato di semplice lusinghe, oppure se dietro queste timide avances si nasconde qualcos'altro.