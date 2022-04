A cura di Franci Russo

In questo ultimo anno, Arisa ha avuto un’attività molto intensa, non solo come cantante.

Ha partecipato all’edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in coppia con il ballerino Vito Coppola, vincendo la competizione. E’ stata chiamata, sempre da Milly Carlucci, a fare da giudice nell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, ed anche qui si è messa in mostra con le sue battute ironiche e per la sua performance finale, cantando e ballando insieme al suo partner Vito Coppola.

Tra lei e Vito sembra essere sbocciato anche l’amore. La cantante, infatti, più di una volta ha pubblicato sul suo profilo Instagram sue foto insieme al ballerino in atteggiamenti piuttosto intimi.

Ma Arisa non smette di stupire anche per le sue “provocazioni”, talvolta anche abbastanza audaci che mettono in risalto il suo bel corpo.

La foto di Arisa nelle Stories Instagram fa scatenare i suoi followers

In una recentissima Stories Instagram, infatti, ha postato una sua foto che la ritrae in atteggiamenti osè con le mutande della mamma. Poi ha aggiunto la scritta: “Ad @instagram non piacciono le mutande di mia madre. Mi ha rimosso il post”.

Inutile dire che il web è impazzito. Poi improvvisamente la foto è sparita e ne è ricomparsa un’altra, la stessa di prima ma “oscurata”, che fa intravedere poco o nulla. E sovrapposta ad essa alcuni versi della sua canzone Abbi cura di te: “Avrò cura del mio lato migliore, da quando per luna mi basta un lampione, di strada da fare ancora ce n’è… Avrò cura di me!”.

A noi sembra inverosimile che Instagram abbia “censurato” la foto di Arisa, visto che tutto sommato è una come tante altre che si vedono sui social. Siamo più propensi a pensare ad un giochetto di Arisa, ad una delle sue solite “provocazioni” per incuriosire e stimolare la fantasia dei suoi followers.

Al di là di tutto, la cantante lucana vive un momento d’oro: ogni sua canzone è un successo ed è molto richiesta negli show televisivi, dove la sua presenza è garanzia di successo.