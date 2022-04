A cura di Gilda Riga

Luca Argentero è senza dubbio uno degli attori più apprezzati e stimati d’Italia.

Richiestissimo per pellicole cinematografiche e fiction, il bell’attore torinese sta riscuotendo un successo sempre maggiore, anche oltre i confini del Bel Paese.

Argentero è reduce da Doc – nelle tue mani, seguitissima fiction in onda sulla Rai, in cui interpretava il personaggio del dottor Andrea Fanti. Ma non solo. Infatti, il 13 aprile, è disponibile sulla piattaforma Disney+ Le Fate Ignoranti, serie tv remake del film di Ferzan Ozpetek uscito nelle sale cinematografiche nel 2001. Argentero fa parte del cast della serie insieme, tra gli altri, a Cristiana Capotondi e Ambra Angiolini.

Le fan, però, potranno ammirarlo anche altrove. Infatti, l’attore di Doc – nelle tue mani parteciperà con la moglie Cristina Marino alla nuova edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Il reality in onda su Amazon Prime vede la presenza di due squadre, una composta da vip e l’altra da cacciatori, che dovranno scovarli in ogni parte d’Italia.

In un’intervista rilasciata a Men’s Health, Luca Argentero ha dichiarato che il cambiamento più significativo avvenuto nella sua vita si è verificato quando è diventato padre. “La vita quando diventi papà cambia assetto. L’attenzione si sposta da te o dalla tua compagna ad un terzo soggetto. Tuttavia è stato il cambiamento migliore della mia vita in assoluto. La mia fortuna non è stata solo di avere una bimba bellissima (Nina) ma una donna incredibile come Cristina”.

Il tenero post dedicato alla moglie Cristina Marino

Ed è proprio alla moglie Cristina Marino, di cui è follemente innamorato, che ha dedicato un tenerissimo post su Instagram: ha infatti pubblicato una foto della sua partner con un cuore, il simbolo dell’infinito e la scritta "Come posso non amarti”. La moglie ha risposto commentando con un cuore.

Appare evidente che la vita sentimentale e quella professionale di Luca Argentero procedono a gonfie vele.

