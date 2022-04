A cura di Ludovica Ragonesi

Quando si parla di Luca Argentero e di Can Yaman, sicuramente ci si riferisce ai due attori più sexy ed amati del panorama televisivo italiano, e non solo.

Can Yaman è l’attore turco più conosciuto nel nostro Paese.

La sua fama è cominciata con la serie tv trasmessa da Canale 5, DayDreamer – Le ali del sogno.

Da allora, la carriera e la popolarità del bellissimo Can è stata in continua ascesa.

Luca Argentero non ha bisogno di presentazioni.

La sua carriera ha tuttavia subito uno slancio notevole con la fiction, Doc-Nelle tue mani, il medical drama trasmesso da Rai 1, giunto alla seconda stagione.

Ma quelli di Can Yaman e Luca Argentero sono due nomi che ultimamente sono stati spesso accostati.

Sia l’attore turco che il nostro Luca, avrebbero infatti dovuto far parte di progetti professionali che li avrebbero visti recitare insieme: Can Yaman avrebbe dovuto entrare nel cast della serie tv, tratta dall’omonimo film, Le Fate Ignoranti, del regista turco Ferzan Özpetek.

La collaborazione nella serie, che vede per l’appunto Luca Argentero tra i protagonisti, è però sfumata e Can Yaman non ne è entrato a far parte.

Del resto Can Yaman è impegnato in diversi progetti. Tra questi, il remake di Sandokan - La tigre della Malesia, famoso sceneggiato degli anni Settanta con protagonista Kabir Bedi.

Ma proprio qui si sarebbe creato uno “strappo” tra i due attori.

Cosa è successo tra Can Yaman e Luca Argentero

Il remake di Sandokan è realizzato dalla casa di produzione Lux Vide, la stessa che produce anche Doc-Nelle tue mani.

Visto il successo della fiction Doc, i vertici della Lux Vide avrebbero quindi deciso di investire energie e denaro nella terza stagione della serie che vede Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti, accantonando momentaneamente la serie su Sandokan.

Can Yaman dunque sarebbe stato fatto fuori una seconda volta da Luca Argentero.

A divulgare la notizia, ci ha pensato il magazine diretto dal giornalista Riccardo Signoretti.

I fan degli attori, tuttavia, ancora sperano di vederli recitare un giorno insieme.

