A cura di zara penna

Kerem Bürsin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli.

L’attore turco, tornato in Spagna da Antonio Banderas per la settimana Santa, è stato intervistato dai giornalisti spagnoli. L’attore di Love is in the air ha raccontato delle sue difficoltà come attore negli Stati Uniti, e di quanto fosse difficile avere un nome straniero, che spesso ha pensato di cambiare, ma che alla fine ha deciso di mantenere i suoi connotati.

Ha rivelato un po' del suo lavoro fuori dalla Turchia, incontrando nuove persone, in particolare Antonio Banderas con cui è diventato amico, e con il quale hanno parlato di nuovi progetti.

Non ha accennato nulla sulla sua vita privata, ma ha smentito le voci su nuovi amori, dicendo che non è corretto alludere che due persone hanno qualche relazione solo perché compaiono in foto insieme. Kerem, a tal proposito, afferma con convinzione che associare due persone solo perché vengono viste insieme qualche volta è una concezione sbagliata, una mentalità che deve essere cambiata.

I progetti lavorativi e la fine della storia con Hande Erçel

Per quanto riguarda i nuovi progetti, Kerem sostiene che molti sono ancora in fase embrionale, ma che tutto procede nella giusta direzione e spera di poter dare molto presto buone notizie. Sarà protagonista, infatti, di nuove serie tv e di un film sia in Turchia che all’estero.

Alla domanda sulla differenza tra turchi e spagnoli, Kerem ha risposto che gli spagnoli sono più "liberi e a proprio agio" ma che ama la Turchia, il suo paese di origine. L’attore ha poi concluso dicendo che fin da bambino sognava di lavorare all'estero, ma che è orgoglioso di farlo rappresentando il suo Paese a livello internazionale.

Sulla sua ex Hande Erçel, Kerem non ha proferito parola. I suoi discorsi si sono incentrati esclusivamente sul lavoro, tralasciando il gossip e le sue relazioni personali.