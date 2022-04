A cura di Ludovica Ragonesi

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi se ne sono viste delle belle.

Colpi di scena, polemiche, alterchi hanno infatti animato la trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Protagonisti degli “scontri” la padrona di casa, Maria De Filippi, ed il cavaliere Alessandro.

Tutto è iniziato quando la dama Desiree ed il cavaliere Alessandro sono arrivati al centro dello studio per raccontare della loro conoscenza al di fuori del programma.

I due ragazzi si sarebbero incontrati infatti per un aperitivo, per conoscersi in maniera più “tranquilla”, fuori dagli studi televisivi. Durante il loro incontro è emerso il tema vacanze pasquali.

Desiree ha raccontato di aver trascorso le sue vacanze di Pasqua in compagnia di sua figlia e sua mamma, mentre il cavaliere Alessandro ha parlato, con fare saccente, delle sue vacanze con gli amici ad Ibiza.

Ecco cosa è successo durante la trasmissione

La discussione è nata dal momento in cui Alessandro, una volta in studio, ha usato toni poco carini per raccontare l’incontro con Desiree, tentando soprattutto di sminuire le vacanze della ragazza con la famiglia.

Queste le parole del cavaliere: «Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse».

A quel punto, la regina dello show, Maria De Filippi, è diventata una furia ed è intervenuta inveendo contro Alessandro.

«Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire "eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza”. E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Se io potessi farla con mia madre, sceglierei questo tutta la vita. Non ti fa onore».

Queste le parole di Maria De Filippi, colpita dalla superficialità di Alessandro.

La discussione molto animata è andata avanti per diversi minuti ma poi è terminata con le scuse di Alessandro a Desiree.