A cura di Gilda Riga

E’ tutto pronto per Celebrity Chef, il nuovo cooking show condotto Alessandro Borghese.

Ad annunciarlo è lo stesso chef conduttore di 4 Ristoranti sul suo profilo Instagram: “Amici, ci siamo. Dal 2 maggio alle 20,30 su TV8 inizia Alessandro Borghese Celebrity Chef. Le celebrità adorano cucinare. Mi dicono, Ale so fare i cannelloni, so fare le polpette, so fare la frittura. Assaggia la mia cacio e pepe, è buonissima. Che fai, non assaggi il mio bignè? E allora ho detto una cosa: sai che c’è, diamogli un ristorante!”.

Alessandro Borghese Celebrity Chef: sfida ai fornelli per i vip

In ogni puntata si sfideranno due celebrità che dovranno realizzare un menù completo che sarà servito proprio nel ristorante milanese di Alessandro Borghese Il Lusso della Semplicità. Gli sfidanti avranno l’aiuto in cucina di due commis, e i piatti saranno sottoposti al giudizio dei commensali e, soprattutto, a quello dei critici.

Al termine del servizio, sarà il momento di votare. Il totale dei voti dati ad entrambi i menù da commensali e critici decreterà chi si è aggiudicato la sfida a colpi di fornelli.

L’attesa, che durerà fino alla prima messa in onda del programma prevista per il prossimo 2 maggio, è tutta per conoscere i nomi dei vip che parteciperanno al cooking show, ma anche chi saranno i critici che dovranno analizzare e giudicare i piatti che prepareranno le celebrities.