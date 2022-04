A cura di Ludovica Ragonesi

Quasi un anno senza Raffaella Carrà. La Rai si prepara a rendere omaggio alla grande artista.

Raffaella Carrà, vera icona della televisione italiana, è scomparsa lo scorso luglio 2021, lasciando un vuoto immenso in quanti l’hanno conosciuta professionalmente e amata non solo come artista ma anche come donna dal grande cuore.

La Rai, dopo le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, si prepara a rendere omaggio alla sua musa in grande stile. E lo farà con due eventi commemorativi di grande significato.

Gli eventi organizzati dalla Rai per omaggiare Raffaella Carrà

La prima importante decisione assunta in casa Rai, riguarda l’intitolazione degli studi televisivi all’immensa Raffaella Carrà, proprio come avvenne per Fabrizio Frizzi.

Secondo quanto riportato dal sito Tv Blog, gli studi in questione sarebbero proprio quelli da cui la Carrà debuttò sullo schermo televisivo, ovvero quelli di via Teulada 66 in Roma.

Un secondo importante evento che la Rai intende realizzare è quello di una serata evento, uno spettacolo per celebrare la grande artista.

Lo show, molto probabilmente condotto da Milly Carlucci, andrà in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, teatro da dove Raffaella condusse tante edizioni del programma di successo ‘Carramba che sorpresa!’

Secondo Tv Blog, la stessa Milly Carlucci si sarebbe fatta promotrice di un’iniziativa per intitolare proprio quell’Auditorium a Raffaella, ma i vertici Rai avrebbero optato per gli studi di via Teulada.

Non è stata ancora fissata una data per la messa in onda del grande spettacolo di omaggio, anche se tutto farebbe pensare al 18 giugno.

Il 18 giugno infatti sarebbe stato il compleanno di Raffaella. Una data simbolica per quella che sarà una festa in suo onore.

Tuttavia, visto il notevole impegno per realizzare uno spettacolo del genere, che coinvolgerà tanti ospiti ed artisti, la data di giugno potrebbe essere riservata per l’intitolazione degli studi, mentre lo spettacolo su Rai 1 potrebbe slittare in autunno.