A cura di Franci Russo

Ve lo ricordate Lorenzo Licitra? Molti si chiederanno chi sia, visto che è da un po' di tempo che non si vede e non si sente più parlare di lui.

Ebbene Lorenzo è il giovane cantante vincitore dell’edizione del 2027 di X Factor. Una vittoria a sorpresa del tenore siciliano scelto da Mara Maionchi nella Squadra Over. Ragazzo dalle doti canore eccelse, che fece innamorare le ragazze, il pubblico ed i giudici di X Factor. Ricordiamo che tra i favoriti di quell’edizione c'erano i Maneskin, poi diventati fenomeno mondiale.

Nessuno allora immaginava che Lorenzo potesse arrivare in finale e vincere addirittura la manifestazione canora. Merito della sua voce, dell’inedito In the name of love che ebbe un grande successo, ma soprattutto della sapiente guida di Mara Maionchi. Un tenore dalle sfumature swing, per molti considerato il nuovo Michael Bublé della canzone italiana.

Trent’anni, ragusano, Lorenzo ha iniziato a studiare canto lirico all’età di 16 anni, trasferendosi al Conservatorio Nicolini di Piacenza per poi arrivare alla Scala di Milano. Tra le sue esibizioni va ricordata quella con il Coro Mariele Ventre di Ragusa quando canto davanti al Papa Giovanni Paolo II.

Ma veniamo ad oggi. Cosa fa attualmente il cantante siciliano? Esiste una leggenda secondo la quale il vincitore di X Factor è destinato all’oblio. Salvo rare eccezioni, come ad esempio Marco Mengoni, Francesca Michelin e Michele Bravi, i vincitori del talent scompaiono nel nulla, non lasciando più traccia di loro. E’ successo a molti e nemmeno Anastasio, vincitore dell’edizione successiva, sembra essere rimasto immune.

Ma torniamo a Lorenzo. Il giovane siciliano continua a cantare, la sua voce è sempre straordinaria anche se l’ultima sua apparizione televisiva risale a circa 3 anni fa quando fu ospite di una trasmissione di Caterina Balivo.

E’ presente su Instagram con oltre 177mila follower e proprio dal suo profilo recentemente ha promosso il nuovo album di Renato Zero “Atto di fede”. Al suo interno ci sono ben 19 brani inediti di musica sacra scritti e composti da Renato e arrangiati e orchestrati dal Maestro Adriano Pennino. Due di questi brani sono interpretati magistralmente proprio da Lorenzo Licitra: Padre mio e Angeli qui.

Lorenzo Licitra non ha mai parlato delle sue preferenze sessuali, ma è stato spesso paparazzato con Gabriele Rossi, l’attore ed ex fidanzato di Gabriel Garko.I due, alla fine, sono usciti allo scoperto e a darne conferma è stato proprio l’attore, durante la trasmissione di Rai1 «Oggi è un altro giorno». «Siamo insieme da due anni, quasi, viviamo insieme».