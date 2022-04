A cura di Gilda Riga

Arisa è sempre più la regina dei social.

La cantante di origini lucane, vincitrice di Ballando con le Stelle in coppia con l’attuale compagno Vito Coppola, e giudice dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, continua a fare proseliti e ad acquisire followers ad una velocità impressionante.

La scorsa settimana, Arisa è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione per aver pubblicato su Instagram una sua foto che la mostrava mezza nuda, con indosso solo le mutande della mamma. Post che è stato successivamente cancellato: “Ad Instagram non piacciono le mutande di mia madre. Mi ha rimosso il post” ha scritto Arisa.

Qualche giorno fa è stata avvistata in un locale di Milano in compagnia di uno spasimante misterioso, che rivolgendosi alla cantante le ha sussurrato “Sei stupenda. Sei più bella dal vivo”. Arisa, chiaramente compiaciuta dai complimenti ricevuti, ha sorriso e lo ha ringraziato. Ad oggi non si conosce ancora l’identità del ragazzo che le ha fatto delle avances.

Arisa in compagnia di Rocco Siffredi: il web si incendia

Ma a suscitare scalpore è l’ultimo post pubblicato su Instagram. Arisa era in compagnia di una leggenda del porno a livello internazionale: stiamo parlando ovviamente di Rocco Siffredi. La curiosità dei fan è ovviamente cresciuta a dismisura col passare dei minuti: una pioggia di commenti ha infatti inondato il post pubblicato dalla cantante, con tutti che le chiedevano il motivo dell’incontro con il pornodivo italiano.

Che Arisa stia pensando di intraprendere una carriera nell’hard? Non pensiamo proprio. Le sue doti migliori sono nel canto anche se non va dimenticato che è arrivata prima a Ballando con le Stelle, dimostrando di essere anche una brava e talentuosa ballerina.