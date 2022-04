A cura di zara penna

Demet Özdemir appare più sexy più che mai in un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram.

Abito attillato, parte del corpo scoperta, Demet posta una foto su Instagram mettendo in mostra tutta la sua bellezza e sensualità. Migliaia di like, cuoricini e commenti per la bella attrice turca.

Tra i tanti cuoricini spuntano tre in particolare. Tutti legati al suo ex partner Can Yaman in DayDreamer, la soap trasmessa su Canale 5 che ha riscosso molto successo.

I primi like sono quelli degli attori Birand Tunca, l’Emre in DayDreamer, e di Anil Celik, il CeryCey con cui Demet è ancora in contatto. Fin qui nulla di strano, visto che dopo le riprese Demet è rimasta in buoni rapporti con entrambi gli attori.

L’altro cuoricino arriva però dal manager di Can Yaman, ovvero Ilker Bilgi, attualmente in Italia con Can.

Il cuoricino “galeotto” del manager di Can Yaman

Certo, questo vuol dire poco o nulla, ma le fan dell’attore turco hanno subito ipotizzato che il cuoricino in realtà provenga da Can e non dal manager. Perché utilizzare questo sotterfugio? Per le fan tutto ha una spiegazione: evitare di ingelosire il fidanzato della Özdemir, il cantante Oguzhan Koc.

Infatti, secondo i rumors Oguzhan avrebbe vietato alla sua fidanzata Demet di lavorare con Can Yaman e con Şükrü Özyıldız, l’attore partner di Demet nel film Netflix, Tattiche d’amore.

Un’ipotesi però che non trova conferma, visto che sempre secondo i rumors Demet sembra sia stata ingaggiata per le riprese di Tattiche d’amore 2.

Intanto l’attrice turca è impegnata sul set di Dünyayla Benim Aramda, la serie per Disney Plus che la vede al fianco di Buğra Gülsoy e Hafsanur Sancaktutan. A quanto pare, nonostante abbia firmato un accordo con la Disney, le sarebbe stato concesso di poter girare con Netflix il secondo capitolo di Love Tactics, visto che si tratterebbe della continuazione di un vecchio progetto.