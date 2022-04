A cura di Benedetta Esposito

Nel mondo dello spettacolo, un personaggio diventa famoso per la sua partecipazione ad un determinato programma televisivo o per le sue abilità. Manuel Bortuzzo lo è per entrambi i motivi e, purtroppo, anche per uno spiacevole episodio che ha stravolto completamente la sua vita.

Manuel Bortuzzo è un ragazzo di 22 anni, nato a Trieste il 3 maggio del 1999. Sin da piccolo appassionato del nuoto, ha subito preso lezioni per realizzare il suo sogno: quello di partecipare alle Olimpiadi. Purtroppo, la vita con lui è stata ingiusta, facendogli cambiare sogni, prospettive e aspirazioni.

Come ormai tutti sanno, il destino ha voluto che Manuel, il 3 febbraio del 2019, si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliato. Mentre era in compagnia della sua ragazza, fuori ad una tabaccheria, nel quartiere Axa di Roma, è stato scambiato per un’altra persone e ferito con colpi di pistola, subendo una lesione al midollo spinale, che lo ha costretto alla sedia a rotelle.

Fortunatamente, quando si parla di Bortuzzo non ci si riferisce solo al ragazzo colpito per sbaglio, ma anche al concorrente del Grande Fratello Vip 6, il famoso programma, firmato Mediaset, di Alfonso Signorini.

Recentemente Manuel è stato intervistato per conto di Men’s Health, dove ha colto l’occasione per rilevare davvero i suoi sentimenti, il suo stato d’animo e i suoi pensieri che, abilmente, nel corso di questi ultimi anni, è riuscito nascondere sotto un sorriso.

Scusandosi di non usare mezzi termini, il nuotatore ha esclamato. “È una merda”. E come dargli torto! Lui però specifica che con queste parole non si riferisce alla vita, bensì all’incidente che gli ha reso difficile anche alzarsi dal letto la mattina.

Bortuzzo, rivela inoltre un dettaglio riguardante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello: “Abbiamo voluto far vedere a tutti come vive un disabile, com’è la sua giornata, quali sono le sue difficoltà. Nella casa ho incontrato persone che mi hanno fatto crescere e ovviamente una di queste è Lulù. È nato un amore che sta continuando lontano dalle telecamere”.

Ora che l’esperienza nella casa dei Vip è finita, Manuel ha finalmente il tempo di dedicarsi a realizzare due sogni: quello di sempre, ovvero gareggiare alle Paraolimpiadi, e quello inaspettato di tornare a camminare.

L’ex gieffino ha cambiato programma di fisioterapia e si sta preparando per un nuovo intervento. Consapevole delle evoluzioni e dei progressi fatti in ambito medico negli ultimi cinque anni, Manuel Bortuzzi è speranzoso e, come ha affermato, concludendo l’intervista “nella vita bisogna farsi trovare pronti. Io sono pronto per tornare a camminare”.