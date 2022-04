A cura di Gilda Riga

L’ex numero uno del mondo della classifica WTA di tennis, Maria Sharapova, è incinta.

Soprannominata La Tigre Siberiana, viene considerata a tutti gli effetti una delle tenniste più forti della sua generazione. La carriera della Sharapova è stata tanto precoce quanto scintillante: a soli 17 anni, infatti, conquista il suo primo Grande Slam sulla prestigiosa erba di Wimbledon.

Si è aggiudicata, inoltre, due Rolland Garros, un Australian Open e un US Open.

Ma la fama di Maria Sharapova va ben oltre i campi da tennis. Secondo la rivista Forbes, infatti, la siberiana è stata la tennista più pagata al mondo dal 2006 fino al suo ritiro, avvenuto nel febbraio 2020. Il suo patrimonio netto si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di dollari, di cui 38 solo di prize money (montepremi conquistati grazie alla vittoria dei tornei). Il resto dei proventi l’ha guadagnato grazie alle sponsorizzazioni e ad alcuni investimenti. Dal 2005 al 2009, sempre Forbes, la inserì nella lista delle celebrità più potenti al mondo, ed è stata eletta per 11 anni consecutivi la sportiva più ricca del pianeta.

In passato è stata fidanzata con alcuni sportivi come il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, e l’ex giocatore di basket sloveno Sasha Vujacic.

Nelle passate settimane, pur non schierandosi apertamente contro le scelte del governo russo guidato da Vladimir Putin, ha dichiarato di sperare in una “soluzione pacifica” della crisi in Ucraina.

Maria Sharapova in dolce attesa. Chi è il compagno dell’ex tennista russa

Dopo aver abbandonato il circuito tennistico nel 2020, si divide tra la Florida e la California. L’attuale compagno è Alexander Gilkes, 42enne britannico con il quale quest’anno dovrebbe convolare a nozze. Gilkes è un ricco imprenditore e mercante d’arte, particolarmente conosciuto nel Regno Unito.

Ed è proprio dalla relazione con Gilkes che nascerà il primogenito della bellissima siberiana. E’ stata la stessa Sharapova ad annunciare la maternità con un post su Instagram nel giorno del suo 35esimo compleanno: “Bellissimi inizi. Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità”.

