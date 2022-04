A cura di Gilda Riga

Cecilia Rodriguez lancia bordate nei confronti dell’Isola dei Famosi.

Nella puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andata in onda ieri sera su Canale 5, ad abbandonare la playa è stato proprio Jeremias Rodriguez. L’eliminazione del fratello di Cecilia e Belen, ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per alcune accuse mosse dallo stesso Jeremias nei confronti della produzione del survivor show che si svolge in Honduras.

Cecilia Rodriguez attacca l'Isola dei Famosi

Cecilia sta trascorrendo le vacanze pasquali in Puglia in compagnia del fidanzato Ignazio Moser e di alcuni amici. Ed è proprio dalle campagne salentine che arriva l’attacco frontale della showgirl argentina al programma condotto da Ilary Blasi: “Mio fratello ha preso una bellissima decisione – dice la Rodriguez in una Instagram stories condivisa sul suo profilo -. Sì, è vero, è stato eliminato, però come ben sapete la produzione dà ai concorrenti un’altra possibilità, e lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo. Ed io devo dire che sono che sono fiera della decisione che ha assunto. E’ una persona molto speciale, è una persona rara in questo mondo (quello dello spettacolo, ndr), che tante volte la pensa diversamente da tutti, e quindi io vado fiera che in questo momento abbia deciso di abbandonare per tornare dalle persone che gli mancano. Jeremias all’Isola non si sentiva comodo – prosegue Cecilia – non si sentiva a suo agio, e io voglio dirgli che non deve dimostrare niente a nessuno. Lui ha accettato di partecipare all’Isola, ma non gli piace la gente che c’è dietro (chiaro riferimento alla produzione del reality, ndr). Tutti i litigi, tutte le falsità e la voglia apparire o di sparlare degli altri per mostrarsi migliori”.

Cecilia Rodriguez è un vero fiume in piena, e anche se dice di non voler parlare male del programma, di fatto è proprio quello che sta facendo, e senza neanche troppi filtri: “Chiudo il discorso sull’Isola dei Famosi, anche se ci sarebbero ancora molte cose da dire. Faccio i complimenti a Jeremias perché ha avuto le palle di abbandonare il programma”.

Insomma, la sorella di Belen si è schierata apertamente dalla parte del fratello e contro alcune delle dinamiche che caratterizzano il programma condotto da Ilary Blasi.

State pur certi che la telenovela è ancora lontana dal dirsi conclusa.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: Arisa, frase shock durante un’intervista televisiva. Gelo in studio

L’attore del Paradiso delle Signore riceve una dedica d’amore. Ecco la sua reazione

Fedez, "incidente" domestico con la piccola Vittoria. "Leo ha chiamato la polizia". La Foto

Cristiano Ronaldo lo scrive sui social: quello che è successo è terribile. Fan sconvolti

Rai: Serena Bortone, amore in corso col famoso musicista? Ecco la verità

Mediaset: Paolo Bonolis tradito da Sonia Bruganelli? Ecco la verità

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI