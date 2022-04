A cura di zara penna

Mediaset: Paolo Bonolis tradito da Sonia Bruganelli? La notizia rimbalza sul web ma la verità è un’altra. E’ la stessa opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontarla in un recente intervista.

Sonia Bruganelli ha fatto molto parlare di sé dopo la sua avventura come opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Più di una volta, la Bruganelli si è raccontata rivelando alcuni dettagli della sua vita sentimentale. In una recente intervista, ha parlato a lungo anche della vita coniugale con il marito Bonolis, dalla cui unione sono nati i tre figli: Silvia, Davide e Daniele.

Nonostante tutte le difficoltà, Sonia Bruganelli afferma di essere molto felice e serena per quanto ha realizzato insieme al conduttore. Nell’intervista, racconta anche della malattia della figlia Silvia e di quanta sofferenza lei abbia dovuto patire per tale circostanza.

Il tradimento di Sonia Bruganelli

Dopo aver parlato a lungo della sua esperienza televisiva, Sonia ha rivelato un dettaglio della sua vita privata che nessuno si immaginava.

È lei stessa, infatti, ad affermare di aver tradito: questo perché, quando ha iniziato a frequentare il celebre conduttore Paolo Bonolis, era impegnata in un’altra relazione. La Bruganelli rivela che questo è il suo modus operandi in campo sentimentale: ossia quello di allacciare una nuova relazione e solo dopo interrompere quella che sta vivendo. Le cose però sono andate in modo diverso, perché Sonia e Paolo sono stati paparazzati dai vari giornali di gossip, così l’ex compagno della Bruganelli ha scoperto del tradimento della fidanzata.

Questa confessione è stata però travisata e mal capita dal web, tanto che si è iniziato a parlare di un tradimento della Bruganelli a Poalo Bonolis, notizia che ovviamente si è rivelata essere falsa. Sonia ha sì tradito, ma l’amante in questione era proprio Paolo Bonolis. Da una relazione clandestina è nata poi una lunga e felice storia d’amore.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez, "incidente" domestico con la piccola Vittoria. "Leo ha chiamato la polizia". La Foto

Uomini e donne: la sorella di un personaggio famoso tra le dame del programma

Cristiano Ronaldo lo scrive sui social: quello che è successo è terribile. Fan sconvolti

Rai: Serena Bortone, amore in corso col famoso musicista? Ecco la verità

Mediaset: Giulia Stabile contro i giudici di Amici di Maria De Filippi. E’ caos

La Pupa e il Secchione: Flavia Vento disperata. La reazione di Barbara D'Urso

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI