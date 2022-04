A cura di Gilda Riga

Mattinata all’insegna dell’accudimento dei figli Vittoria e Leone per Fedez.

Il rapper italiano e la moglie Chiara Ferragni sono rientrati nel loro attico di Milano City Life dopo aver trascorso le vacanze pasquali in un lussuoso albergo di Tremezzo, incantevole località sul Lago di Como, meta scelta spessissimo dalla coppia per staccare la spina e rilassarsi.

Il soggiorno sulle sponde del Lago non è stato, però, privo di imprevisti. Infatti, appena arrivati in hotel il piccolo Leo ha accusato sintomi influenzali ed ha avuto la febbre anche piuttosto alta. E’ stata la stessa Chiara ad aggiornare i followers sull’evolversi della situazione: “Hi guys, quest’anno siamo fortunatissimi. Da quando siamo arrivati qui al Lago, venerdì dopo pranzo Leo (Leone, il figlio ndr) ha cominciato a star male e ha sempre avuto 38-39 di febbre. Ma non è Covid! Ci stiamo dando i turni io, Fede e la tata per stare insieme a Leone, e gli altri per portare la Vitto (la figlia Vittoria, ndr) a fare dei giri, perché lei per fortuna sta bene”.

La fine del 2021 e l’inizio del 2022 non sono stati affatto semplici per i Ferragnez: prima la positività al Covid di Fedez e della Ferragni, circostanza che li ha costretti all’isolamento nella loro casa di Milano proprio durante le festività natalizie; poi l’orribile scoperta di un raro tumore neuroendocrino del pancreas che è stato riscontrato all’ex giudice di X Factor. A tal riguardo, lo scorso 22 marzo Fedez si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano, con esiti fortunatamente positivi.

Questa mattina, Fedez che è un papà attento e premuroso, come di sovente accade ha dato la pappa alla figlia Vittoria, ed è qui che è scattato il “dramma”. La piccola di casa Ferragnez ha prima sparso le briciole che erano all’interno di una confezione di biscotti; poi ha completato l’opera rovesciando lo yogurt. Fedez, evidentemente “disperato” ha commentato con un lungo “Noooooo”. Ad intervenire dopo “l’incidente domestico” anche Leone, che rivolgendosi alla sorella e al papà ha esclamato: “Abbiamo chiamato la Polizia perché hai fatto cadere lo yogurt. Hai fatto arrabbiare tutti!”. Fedez ha poi chiuso la divertentissima Instagram stories chiedendo proprio a Leo quando sarebbe arrivata la Polizia.

Momenti teneri di vita quotidiana che hanno divertito e non poco i fan.

