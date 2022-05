A cura di zara penna

In cima alla lista di IMDb Starmeter, lo strumento che costituisce un criterio importante nell'industria dei film e delle serie tv, c’è stato un cambiamento importante. Questa settimana, Kıvanç Tatlıtuğ è diventato il miglior interprete di IMDb Starmetre, lasciando dietro di sé nomi illustri come Can Yaman, Kerem Bürsin, Hande Erçel e Demet Özdemir.

Kıvanç Tatlıtuğ si è fatto notare con la produzione Netflix Yakamoz S-245.

In Italia l’attore turco è noto per aver interpretato il ruolo di protagonista in Brave and Beautiful, la soap turca che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti. Le vicende di Cesur e Suhan, infatti, stanno appassionando sempre di più il pubblico da casa.

Kivanc ha avuto molti flirt: è stato spesso al centro del gossip per presunte relazioni con donne dello spettacolo come Idili Firat, Azra Akin e Meltem Cumbul. Poi, nel 2013, ha iniziato una relazione con la stilista Basak Dizer. Tre anni dopo la donna è diventata sua moglie: era il 19 febbraio 2016. Il matrimonio è stato celebrato a Parigi e da qualche settimana è diventato papà.

La storia d’amore della soap turca trasmessa su Canale 5 ha reso Kivanc popolare anche nel nostro Paese. L’attore nativo di Istanbul è molto attivo sui social e ha diversi profili: Facebook, Twitter e Instagram. Su quest’ultimo ha già raggiunto poco meno di 4 milioni di followers; su Twitter quasi 2 milioni, mentre su Facebook ha una pagina che conta oltre 2 milioni di fan.

