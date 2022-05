A cura di Gilda Riga

La vita privata di Serena Bortone sempre più al centro del gossip.

Nelle ultime settimane, alla conduttrice di Oggi è un altro giorno viene attribuito un flirt con un uomo, piuttosto che con un altro, anche se lei stessa, in una recente intervista a FQ Magazine, ha smentito qualsiasi voce al riguardo: “Ma no, macché storia d’amore, io sono una melomane. Perché poi alla fine, ma che ve devo racconta’? Quando mi ‘accaso’ ve lo dico, come si fa in famiglia, vi racconto solo le cose importanti”. La giornalista ha anche dichiarato che pensare ad un rapporto stabile la soffoca e sembra non voglia avere legami fissi.

Ciò che appare evidente, è che la Bortone abbia tutta l’intenzione di mantenere il riserbo circa la sua vita sentimentale, anche se sul web si rincorrono continuamente voci su suoi possibili flirt. Ultimi in ordine di tempo, quelli con il 32enne direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, spesso ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, e con Samuel Peron, con il quale non sembrerebbe esserci solo una semplice amicizia. Al riguardo, alcuni rumors parlano di una possibile partecipazione di Serena nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, proprio in coppia con lo storico ballerino del programma condotto da Milly Carlucci.

Si tratta ovviamente solo di voci, anche se i fan della Bortone sarebbero entusiasti di vederla svestire per un po’ i panni di conduttrice per indossare quelli di ballerina.

Serena Bortone in compagnia di Marco Carrara

Ma veniamo alla stretta attualità. In occasione della 67esima edizione dei David di Donatello, che si è tenuta nella serata del 3 maggio presso gli studi di Cinecittà, ed è andata in onda su Rai 1 condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, la Bortone è stata vista in compagnia di un suo giovane collega. Si tratta di Marco Carrara, 30enne giornalista che lavora in Rai. E’ proprio lui a pubblicare su Instagram alcune foto della serata, con uno scatto proprio in compagnia di Serena Bortone che ha immediatamente suscitato la curiosità dei followers, che a questo punto si chiedono se tra i due ci sia solo una semplice amicizia oppure del “tenero”.

A questo punto Carrara potrebbe entrare a far parte a pieno titolo della lista dei possibili flirt della conduttrice di Oggi è un altro giorno.

