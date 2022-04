A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bürsin di nuovo in Spagna. L’ex di Hande Erçel nel film con Antonio Banderas.

E’ stato invitato in Spagna, precisamente a Malaga, per la settimana Santa. Kerem Bursin e Antonio Banderas saranno impegnati per discutere del nuovo progetto, un film Marvel.

Da quanto si apprende dai social, Kerem Bursin sarà il protagonista della Marvel, Wolverine.

Intanto le fan spagnole entusiaste del ritorno inaspettato per la settimana santa di Kerem in Spagna, inondano i social di foto e scatti rubati durante le passeggiate o le cene con l’attore hollywoodiano Antonio Banderas.

Settimane fa, l’ex protagonista di Love is in the air, la soap turca trasmessa su Canale 5 insieme a Hande Ercel, è stato in Spagna per il Festival di Magala e lì ha incontrato Antonio Banderas, per Kerem un mito e idolo. Tra i due è nata subito un’amicizia e successivamente un rapporto lavorativo.

Banderas, infatti, secondo quanto si apprende dai rumors tirchi e spagnoli, sarà il regista del film Marvel, in cui Kerem Bursin sarà il protagonista.

Un ruolo nuovo e diverso per il bel Serkan Bolat che ha quasi sempre interpretato ruoli romantici.

E mentre si aspettano ulteriori informazioni su questo film, continua il gossip su Hande e Kerem.

I due protagonisti di Love is in the air sono stati insieme per un bel po' facendo sognare le tante fan della soap. Da qualche settimana circola voce che i due si siano lasciati. Dopo un po' spuntano dettagli sul perché di questo addio. Secondo i rumors Kerem avrebbe tradito Hande con la modella spagnola conosciuta mesi fa, Stephanie Cayo. Ad oggi non sono arrivate smentite o conferme, solo qualche dichiarazione di Hande in cui chiedeva ai paparazzi di essere lasciata in pace di rientro da Milano, dove la giovane attrice ha trascorso qualche giorno di relax con la sorella Gamze.

Potrebbe interessarti anche:

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ecco come ha reagito la sorella di Belen

Rai: contesa tra Bianca Guaccero e Roberta Morise per un nuovo programma. Ecco di cosa si tratta

Fedez: prima uscita con Chiara Ferragni dopo l'intervento. Ma spunta un terzo incomodo

Mediaset: scoppia l’amore ad Amici di Maria De Filippi dopo il serale. Fan entusiaste. Ecco chi sono

Mediaset: Demet Özdemir, la festa del suo matrimonio durerà due giorni. Parla l’ex di Can Yaman

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI