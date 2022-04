A cura di zara penna

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, non è stata scelta dai vertici della Rai per la conduzione di un evento internazionale.

A maggio su Rai Uno si svolgerà l'Eurovision Song Contest 2022, manifestazione che lo scorso anno è stato vinto dai Maneskin. Grazie ai quattro ragazzi romani che hanno portato l'Italia alla vittoria, quest'anno l'evento sarà ospitato dalla città di Torino. Grande emozione ed attesa per i conduttori che guideranno lo show.

Una delle candidate era Milly Carlucci al fianco di Mika e Alessandro Cattelan. La famosa ed amata conduttrice di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato avrebbe avuto una grande ed unica occasione. Dopo mesi però arriva la triste verità. Milly è stata scartata e al suo posto arriva una delle cantanti più famose d’Italia.

Ecco chi ha preso il posto della Carlucci all'Eurovision Song Contest

Lei è Laura Pausini che si cimenterà per la prima volta nella conduzione di uno show di questa portata.

Sul trio formato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan si sono dette molte cose, in tanti hanno parlato di malumori tra i conduttori ma a quanto pare non ci sono notizie ufficiali al riguardo. Sull'occasione andata ormai in fumo Milly Carlucci si è espressa: "Non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. Chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere ma mi sembra che la Rai abbia fatto un'ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo".

Non c'è quindi alcun risentimento nelle parole della Carlucci che come sempre si è dimostrata una grande professionista. Nonostante la sua trasmissione de Il Cantante Mascherato non abbia brillato e portato grossi risultati, rimane sempre una delle conduttrici di punta della Rai.

