A cura di Benedetta Esposito

La famiglia di Belen Rodriguez non finisce mai di allargarsi e, questa volta, la showgirl è al settimo cielo.

Finalmente si può parlare di “periodo positivo” per l’argentina più famosa d’Italia, che dopo anni di tira e molla tra marito e fidanzati vari, figli da crescere e programmi televisivi da conquistare, sembra aver trovato un po' di pace.

La vita di Belen Rodriguez, come un puzzle difficile ed intricato, ha finalmente preso forma e tutti i tasselli sono stati messi al posto giusto.

Se per mesi non si è fatto altro che parlare del triangolo Belen-De Martino-Spinalbese, oggi, “la figura geometrica a tre punte” ne ha persa una.

Belen Rodriguez è tornata sui suoi passi, con accanto il suo vero, grande amore: Stefano De Martino. Erano sposati, si sono lasciati, ma l’amore ha vinto e li ha fatti riunire, permettendo loro di essere considerati una famiglia a tutti gli effetti.

Giusto in questi ultimi due giorni di Pasqua e pasquetta, la coppia è stata avvistata, felice e spensierata, in una location immersa nel verde, insieme al figlio Santiago e alla sorellina Luna Marì. A dimostrarlo le foto che hanno pubblicato sui rispettivi profili social.

Anche dal punto di vista lavorativo, sembra che le cose si siano finalmente aggiustate. Belen è conduttrice del programma televisivo Le Iene Show, in onda su Italia1.

Durante la prima puntata, la showgirl, confessò di aver realizzato il suo sogno, salendo su quel palco, ma presto le cose si misero male. Gli ascolti calavano di puntata in puntata, e sui social molte furono le lamentele nei suoi confronti, sul fatto di non avere le capacità per condurre un programma del genere.

Oggi, le lamentale sono scomparse e tutto sembra filare liscio. È evidente, che la si voglia chiamare fortuna, che si voglia dare il merito a pianeti, uno ad uno, tutti i sogni dell’argentina si sono realizzati.

La famiglia Rodriguez-De Martino si allarga

Qualche tempo fa, Belen aveva pubblicato un annuncio, ricercando una tata per i suoi figli ed offrendo una cifra da capogiro.

Finalmente l’ha trovata e se ne è innamorata, dandole un caloroso benvenuto in famiglia: “Ho preso Marlene, una tata di origine africana, mamma di quattro figli. Finalmente ho trovato la tata della mia vita! Se registro fino a tardi, lei resta anche a dormire. Così non devo correre e posso concedermi anche io di svegliarmi un po’ più tardi la mattina dopo. Poi, i papà dei bambini sono molto presenti”.

Anche per Belen Rodriguez il peggio è passato e, come si dice “dopo la tempesta arriva sempre il sole”.

