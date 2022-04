A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa ultimamente è al centro del gossip per diversi motivi: il suo cambiamento fisico, la “nuova versione” di se stessa, più aperta e spregiudicata, ed infine la liason con il ballerino di Ballando con le stelle, Vito Coppola.

La nota cantante non si sottrae alle interviste nei programmi tv e spesso la si vede raccontarsi, svelando al pubblico gli aspetti più intimi della sua vita.

In molti casi infatti, Arisa, al secolo Rosalba Pippa, offre la versione più sincera e vera di se stessa, senza filtri.

E così ha fatto nel corso della trasmissione Ti Sento, condotta da Pierluigi Diaco, in onda in seconda serata su Raidue. L’intervista andrà in onda questa sera, ma già è stata divulgata un’anteprima della chiacchierata con la cantante, che ha fatto immediatamente il giro del web.

Cosa ha detto Arisa durante la trasmissione

Arisa si è aperta così tanto con il giornalista, da confidargli addirittura di aver avuto in passato un terribile pensiero: quello di togliersi la vita.

Gelo e shock in studio, vista l’ammissione e soprattutto visto l’argomento estremamente delicato.

Queste le parole pronunciate da Arisa mentre il suo volto si rigava di lacrime: “Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero. Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”.

Sentirsi sola e abbandonata ha fatto precipitare dunque l’artista nel baratro della disperazione.

Grazie però alla fede e alla consapevolezza di avere tante altre cose belle nella vita, Arisa è riuscita fortunatamente a rimboccarsi le maniche e a superare quel terribile momento della sua vita.

Nel corso dell’intervista, sicuramente non tra le più leggere che la tv abbia trasmesso, Arisa ha poi rilasciato una dichiarazione alquanto bizzarra: la cantante ha infatti ammesso di voler rinascere ermafrodita, “perché così si è tutto”.

