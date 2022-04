A cura di Ludovica Ragonesi

Il vecchio adagio recita così: “…Pasqua con chi vuoi”. E normalmente si sceglie di passare i giorni di Pasqua e Pasquetta proprio con gli amici, tra tavole imbandite, grigliate all’aria aperta e tanto buon vino a celebrare le giornate di festa.

E, come per tutti noi comuni mortali, anche i vip hanno trascorso queste giornate festose in compagnia di amici e buon cibo.

I social sono pieni delle testimonianze dei personaggi dello spettacolo che hanno trascorso la domenica di Pasqua ed il lunedì Santo all’aria aperta.

Così ha fatto anche Roberto Farnesi, volto storico della soap di Rai 1 ‘Il paradiso delle signore’.

Roberto Farnesi, che nella serie pomeridiana della Rai interpreta l’algido Umberto Guarnieri, nella sua vita privata appare invece molto allegro e gioioso. Uno dei motivi, se non il principale, è la nascita della sua bambina: la piccola Mia, nata dalla sua unione con la 26enne Lucy Belcastro.

In numerose interviste, Roberto ha sempre dichiarato che la paternità gli ha cambiato la vita, rivoluzionando le sue priorità. Farnesi, oltre al suo impegno in televisione, gestisce anche un ristorante, diventando così anche un imprenditore nel settore del food.

Come ha trascorso le vacanze di Pasqua Roberto Farnesi

Da buon intenditore di cibo, Roberto Farnesi ha trascorso i giorni di Pasqua godendosi le belle tavolate, non solo insieme alla sua piccola Mia e alla compagna Lucy, ma anche con gli amici di una vita.

Dalle stories dell’attore emerge tutta la gratitudine per il momento d’oro che sta vivendo, sia professionalmente che personalmente.

Roberto Farnesi considera gli amici una parte imprescindibile della sua vita.

E lo comunica proprio attraverso una foto in particolare che il bel Roberto ha condiviso sui social, in cui viene ritratto un biglietto con una dolce dedica alla piccola Mia, scritto proprio dai suoi amici. E sotto quella foto, Roberto Farnesi scrive così “Ritrovare i veri amici di una vita”, con tanto di cuoricino.

