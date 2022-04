A cura di Gilda Riga

Andrà in onda questa sera alle 21,20 circa la sesta puntata de La Pupa e il Secchione Show, reality di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso.

Dopo le polemiche della scorsa settimana, con l’uscita di scena della Pupa Paola Caruso, squalificata dopo aver aggredito Mila Suarez, questa sera si attendono nuovi colpi di scena e drammi.

Ciò che appare chiaro, è che una delle Pupe che non fa più parte del cast vorrebbe assolutamente rientrare nello show. Stiamo parlando di Flavia Vento, che qualche settimana fa ha deciso di abbandonare il reality per “motivi personali”, anche se le ragioni reali della scelta non sono state ancora rese note dalla showgirl romana.

Flavia Vento: "Ti prego Barbara, fammi rientrare!"

Proprio ieri, Barbara D’Urso ha pubblicato alcune stories su Instagram con protagonista proprio Flavia Vento, mentre si trovavano all’esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Il siparietto tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e la bionda showgirl, ha suscitato la reazione divertita dei followers: “Cosa ci fai qui? – dice la D’Urso rivolgendosi a Flavia -. Non vorrai mica chiedermi di rientrare alla Pupa e il Secchione?”. Secca la risposta della Vento: “Ovviamente sì! Ti prego, per favore”. Poi arriva la chiosa di Barbara: “Non ce la posso fare! Non ti fanno rientrare!”.

Insomma, la volubile Flavia Vento che ha deciso per sua scelta di abbandonare lo show in onda su Italia Uno, adesso vorrebbe a tutti i costi rientrare nel cast de La Pupa e il Secchione Show. Ma a quanto pare, la produzione ha idee completamente differenti.

Non si conoscono ancora le anticipazioni in merito alla puntata di questa sera, ma siamo sicuri che non mancheranno scenate, litigi, drammi e tanto divertimento.

