A cura di Gilda Riga

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le vacanze di Pasqua nella sua residenza di Montecarlo.

La showgirl calabrese, ex conduttrice di Made in Sud insieme al duo comico Gigi e Ross e a Fatima Trotta, nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbandonando però la casa più spiata d’Italia dopo soli tre mesi.

La Gregoraci, nativa di Soverato, è stata sposata con Flavio Briatore e dalla relazione è nato nel 2010 il loro unico figlio Nathan Falco. Il matrimonio tra l’ex modella e l’imprenditore si è concluso nel 2017, con i due che hanno firmato la separazione consensuale, ma che continuano ad avere un ottimo rapporto.

L'incontro tra Elisabetta e Khaby Lame

Come anticipato in apertura, Elisabetta sta trascorrendo le vacanze pasquali nel Principato di Monaco. E proprio ieri, la showgirl calabrese ha trascorso la serata in un locale di Montecarlo. Ma non era sola: con lei, oltre ad alcuni amici, anche Khaby Lame, il secondo TikToker più seguito al mondo con oltre 100 milioni di followers.

Khaby Lame, all’anagrafe Khabane Lame, è nato a Dakar in Senegal, ma risiede in Italia dall’età di un anno, ed è il fenomeno social del momento. Negli ultimi mesi ha raggiunto numeri sbalorditivi, con alcuni suoi video su TikTok che hanno ottenuto più di 200 milioni di visualizzazioni.

Elisabetta Gregoraci ha postato proprio sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia di Lame mentre si trovavano all’interno di un locale del Principato. Lo stesso Khaby è stato avvistato sugli spalti del Monte-Carlo Country Club mentre assisteva ad alcuni match di tennis del torneo ATP che apre la stagione sulla terra battuta, e che si è concluso ieri con il trionfo di Stefanos Tsitsipas che ha battuto in finale lo spagnolo Davidovich-Fokina.

A questo punto, i followers si chiedono se sia nata una nuova amicizia tra la Gregoraci e Khaby Lame, oppure se i due si siano semplicemente incontrati per caso.

Staremo a vedere…

Potrebbe interessarti anche:

Al via Made in Sud con Lorella Boccia e Clementino. Nuovo progetto per la ballerina

Mediaset: Piersilvio Berlusconi divorzia dalla famosa conduttrice di Canale 5

Mediaset: Claudio Baglioni molla tutto? Arriva l’annuncio. Il web impazza

Chiara Ferragni, vacanze pasquali da incubo sul Lago di Como

Rai, Luca Argentero si racconta: "Diventare papà mi ha cambiato la vita..."

Rai, fuori Milly Carlucci: la conduttrice di Ballando con le Stelle sostituita

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI