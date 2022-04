A cura di zara penna

Da circa vent’anni Piersilvio Berlusconi è fidanzato con Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo da cui ha avuto due bambini, una femmina ed un maschio, di nome Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

Mentre con la sua compagna procede tutto alla grande come al solito, secondo diverse indiscrezioni Piersilvio sarebbe ai ferri corti con un’altra celebre donna della tv.

Una notizia lanciata da Dagospia ha scatenato di recente non poche polemiche sul web.

La donna in questione è Alessia Marcuzzi, la quale al momento sta vivendo delle difficoltà non riuscendo a trovare uno spazio in tv adatto a lei.

Da quanto si apprende dai rumors, Mediaset l’avrebbe ‘tradita’ voltandole le spalle ed escludendola dal mondo della tv.

Il messaggio di commiato di Alessia Marcuzzi: "Vi dico addio con grande sofferenza"

Un messaggio di addio scritto e pubblicato dalla stessa Marcuzzi. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

Con questo messaggio Alessia Marcuzzi ha dato l’addio alle reti Mediaset. Sull’accaduto, sul portale di Dagospia si legge: “Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare a essere un cigno Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono”.

A quanto pare, Piersilvio Berlusconi non ha intenzione di mettere nuovamente sotto contratto la Marcuzzi, cosa che nemmeno la Rai sarebbe disposta a fare, almeno per ora.

