Ieri, 18 aprile, nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere una cosa del genere sul profilo di Cristiano Ronaldo, eppure è successo.

Mentre si festeggiava la pasquetta, tra scampagnate, agriturismi, ristoranti e grigliate con gli amici, qualcuno ha vissuto, forse, il giorno più brutto della sua vita.

Si tratta di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese di 37 anni, il quale, insieme alla compagna ventottenne Georgina Rodriguez, ha subito una perdita straziante.

Il calciatore è padre di ben 4 figli: Cristiano Ronaldo Junior, nato nel 2010, dei gemelli Eva e Mateo, avuti nel 2017, da madre surrogata, di cui tutt’oggi non si conosce l’identità. Inoltre, dalla modella argentina Georgina, sua attuale compagna, nel 2017 ha avuto Alana Martina, prima figlia biologica.

La notizia straziante in un messaggio di Cristiano e Georgina

Da gennaio, Georgina aveva annunciato con gioia di essere nuovamente incinta, in attesa di due gemelli, purtroppo, uno di loro non ce l’ha fatta.

La coppia, con enorme tristezza, ha affidato ai social il compito di diffondere la notizia della perdita subita: “È con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza. Ringraziamo medici ed infermieri per tutta la cura e il supporto che ci hanno fornito. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Ragazzo nostro, sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.

I fan ed il web si sono stretti al loro dolore, e con numerosissime frasi e parole di conforto, hanno mostrato vicinanza ed affetto.

