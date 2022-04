A cura di Benedetta Esposito

Sebbene il nome originale sia J'ai Menti, ovvero Ho mentito, la nuova miniserie, che avrà inizio in piena primavera, in Italia, verrà trasmessa con il nome di Un’Altra verità.

Le intenzioni iniziali del palinsesto Mediaset, erano quelle di mandare in onda, dopo le festività pasquali, la famosissima fiction Viola Come il Mare con protagonista Can Yaman e Francesca Chillemi, ma essendo l’ultima stagione di quest’ultima ancora in fase di sviluppo, si è deciso di rimandarla in autunno.

Il vuoto, come già detto, verrà dunque colmato dalla miniserie francese, girata per la prima nel 2021. Si tratta di un thriller intrigante e movimentato, ricco di suspense e di colpi di scena.

Per quanto riguarda la trama, è noto che la storia è ambientata in una cittadina a sud ovest della Francia, sulla costa basca, di nome Biarritz.

Una serie crime di 12 episodi per un totale di 6 puntate che partiranno mercoledì 27 aprile

A dare il volto alla protagonista, vi sarà la cantante ed attrice Camille Lou, la quale interpreterà Audrey, una donna di 35 anni, amante del surf, della spiaggia e delle giornate in discoteca. Audrey è sopravvissuta in passato ad un serial killer, soprannominato “Il Killer di Itsa”, artefice di numerosissimi omicidi e la cui abitudine era quella di uccidere le sue vittime radendole a zero e pulendole con la candeggina per eliminare ogni traccia.

La storia si apre, con il ritrovamento di un cadavere, quello di una diciassettenne, probabilmente facente parte della collezione di vittime dell’assassino, dal momento che, al suo collo, viene rinvenuta una collana che la stessa Audrey, 16 anni prima, indossava e che aveva perso.

La serie, sotto la regia di Bendedicte Charles e Oliver Pouponneau e con protagonisti principali Audrey Barreyre e l'investigatoreJospeh Layrac, interpretati rispettivamente da Camille Lou e Thierry Neuvic, sarà composta da dodici episodi, per un totale di sei serate che partiranno da mercoledì 27 aprile, su Canale 5.

