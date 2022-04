A cura di Gilda Riga

Non sembra esserci pace per i Ferragnez.

Fedez, dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas, lo scorso 22 marzo si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano, con esiti fortunatamente positivi.

I Ferragnez, dopo aver trascorso alcune settimane nel loro attico di Milano City Life per la convalescenza del rapper, hanno approfittato del weekend di Pasqua per concedersi qualche giorno di vacanza in un noto albergo di Tremezzo, suggestiva ed incantevole località sul Lago di Como, spesso scelta da Fedez e Chiara per rilassarsi e staccare la spina dai rispettivi impegni lavorativi.

Brutte notizie per Chiara Ferragni

Ma una volta giunti in hotel si sono presentate alcune vicissitudini che dalla giornata di venerdì stanno compromettendo il soggiorno della coppia sul Lago di Como. Chiara Ferragni, infatti, ha postato proprio questa mattina una stories su Instagram per aggiornare i followers su quanto stava accadendo: “Hi guys, quest’anno siamo fortunatissimi. Da quando siamo arrivati qui al Lago, venerdì dopo pranzo ho cominciato a star male e ho sempre avuto 38-39 di febbre. Ci stiamo dando i turni io, Fede e la tata per stare insieme a Leone, e gli altri per portare la Vitto (la figlia Vittoria, ndr) a fare dei giri, perché lei per fortuna sta bene. Ma non è Covid!”.

Già lo scorso Natale, sia Fedez che Chiara, hanno contratto il Coronavirus e sono stati costretti a trascorrere le festività confinati nel loro attico di Milano City Life insieme ai figli Leone e Vittoria. Insomma, per una delle coppie più social d’Italia sembra non esserci davvero pace: il Covid a Natale, l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre Fedez di neanche un mese fa, e adesso la febbre alta di Chiara, proprio in concomitanza con la vacanza sul Lago di Como.

Dal canto nostro, ci auguriamo che la Ferragni possa riprendersi al più presto in modo da godersi il resto del soggiorno nell’incantevole Tremezzo.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone trova l'amore ad X Factor. L'ex di Amici presenta il suo nuovo fidanzato

Rai, fuori Milly Carlucci: la conduttrice di Ballando con le Stelle sostituita

Arisa quasi nuda con le mutande della nonna. La foto fa impazzire il web

Mediaset: al posto di "Viola come il mare" con Can Yaman, la miniserie francese "Un'altra verità"

Rai: Luca Argentero e Cristina Marino nel cast del famoso reality. Fan entusiaste. Ecco quale

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI