E’ morta Catherine Spaak. L’attrice, scrittrice e conduttrice aveva da poco compito 77 anni, essendo nata in Francia il 3 aprile del 1945.

Nella sua lunga carriera, la Spaak ha spaziato tra cinema, musica e televisione. Due anni fa fu colpita da un’emorragia celebrale.

Sul set conobbe Fabrizio Capucci e dal loro matrimonio nacque Sabrina, diventata poi attrice di teatro.

Tantissimi i film girati con i registi italiani e accanto ai nostri più grandi attori. Spiccano Il sorpasso (1962) di Dino Risi, La noia (1963) di Damiano Damiani; La parmigiana (1963) di Antonio Pietrangeli. E ancora L'armata Brancaleone (1966) di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman; Adulterio all'italiana (1966), con Nino Manfredi; La matriarca (1968), con Jean-Louis Trintignant, entrambi di Pasquale Festa Campanile; Una ragazza piuttosto complicata (1969) di Damiani, al fianco di Jean Sorel. Recita ancora in Made in Italy, 1965 di Nanni Loy; nella commedia brillante Febbre da cavallo di Steno e Io e Caterina, diretto e interpretato da Alberto Sordi. Ma anche in gialli come Il gatto a nove code di Dario Argento, fino al drammatico Claretta di Pasquale Squitieri.

Ma Catherine si cimentò anche nel canto. I primi successi musicali arrivarono con Mi fai paura (1964) e Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy, L'esercito del surf.

Nel 1968 conobbe Johnny Dorelli sul set del musical tv La vedova allegra: dal loro lungo legame nacque il figlio Gabriele Guidi.

Dalla metà degli anni Ottanta, la Spaak lasciò il cinema e approdò alla tv.

Condusse Linea Verde nel 1981, poi dal 1985 al 1988 le prime tre edizioni di Forum. Fu autrice e conduttrice del talk show di Rai 3 Harem per 15 stagioni. Nel 2007 fu tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, nel 2013 prese parte alla serie cult Un medico in famiglia, nel 2015 partecipò a L'isola dei famosi ma diede subito forfait.

Nel 2020, a pochi giorni dal lockdown, venne colpita da un'emorragia cerebrale: "Non provo nessuna vergogna a parlarne", raccontò a Storie italiane su Rai1.

