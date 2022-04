A cura di zara penna

Nel corso degli anni Claudio Baglioni si è costruito una notorietà senza eguali, portando al successo canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, ancora oggi tormentoni.

Dal giorno del suo esordio sono passati quasi cinquant’anni. La sua carica artistica però non accenna ad esaurirsi, anzi il cantante romano è diventato icona della musica italiana a livello internazionale.

Cantautore, musicista e conduttore televisivo, è un performer a trecentosessanta gradi. Un artista completo. In queste ore però il web impazza all’annuncio del cantautore.

La cancellazione di due date del concerto del cantautore

Una notizia che ha suscitato subito una grande eco. Claudio Baglioni ha in programma una serie di date live nella cornice romana delle Terme Di Caracalla. Due di queste però sono state rimandate per motivi logistici vista la concomitanza con altri eventi organizzati nelle vicinanze.

Sui social lo staff di Claudio Baglioni annuncia la cancellazione delle date 11 e 12 giugno ma rassicura anche che i possessori dei biglietti per gli spettacoli di questi giorni potranno riutilizzarli una settimana dopo, il 17 e 18 giugno. Un piccolo contrattempo che di certo non rovinerà quelle che si preannunciano come delle vere giornate di festa per i fan del cantante.

Il web alla notizia ha subito reagito con commenti negativi. Dopo due anni di stop di concerti le fan di Baglioni non vedevano l’ora di vedere il loro idolo dal vivo. Nonostante le date cancellate siano state rimpiazzate da altre, le fan in un primo momento hanno preso in malo modo la notizia.

Non era chiaro a tutti, infatti, che non si trattava di una cancellazione ma piuttosto di un rinvio.

Ed è già sold out. Claudio Baglioni come ad ogni suo concerto riempie teatri, arene e piazze. Un fenomeno senza precedenti per il cantautore italiano che da oltre cinquant’anni fa sognare con le sue canzoni, che hanno segnato la storia della musica italiana.

