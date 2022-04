A cura di zara penna

Demet Özdemir è prossima al matrimonio con il fidanzato Oğuzhan Koç. Il cantante turco ha chiesto all’attrice di sposarlo a San Valentino e i due dovrebbero convolare a nozze ad agosto con una cerimonia che durerà due gironi.

Nelle ultime ore arriva un’indiscrezione che ha lasciato le fan senza parole e soprattutto amareggiate. Il fidanzato di Demet Özdemir è geloso di Can Yaman, e ha letteralmente vietato all’attrice di lavorare con lui.

Sembra che il fidanzato di Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, abbia qualche serio problema di gelosia.

Can Yaman e Şükrü Özyıldız mai più partner di Demet

Pare infatti che Koç abbia “vietato” a Demet di lavorare con due colleghi turchi: uno è l’attore Şükrü Özyıldız, che abbiamo visto al fianco della Özdemir nel film Netflix “Tattiche d’amore “, mentre l’altro non poteva essere che il bel Can Yaman, con cui la Özdemir ha lavorato in Daydreamer, la soap su Canale 5 che ha creato il fenomeno Demet e Can in Italia.

Con l’attore Özyıldız, sembra esserci stata una scena particolarmente intima nel film “Tattiche d’amore” che al fidanzato di Demet Özdemir non è andata per niente giù. Secondo i tabloid turchi, Oğuzhan Koç sarebbe addirittura arrivato al punto di volersi prendere una pausa con l’attrice proprio a causa della sua gelosia. Dopo questa “scenata”, Koç e Demet sono tornati insieme, ma il cantante turco pare aver imposto alla Özdemir un veto con chi lavorare. Oltre a Şükrü Özyıldız arriva il divieto anche per Can Yaman.

E’ ormai risaputo che tra la Özdemir e Yaman c’è stata una relazione durante e dopo le riprese di DayDreamer. Una storia d’amore finita male a causa del tradimento di Can Yaman. Non sappiamo se dopo tra Can e Demet ci sia stato un chiarimento o la volontà di avere un rapporto pacifico o amichevole, ciò che invece pare evidente è che rivedere Can e Demet assieme di nuovo in una serie sembra ormai impossibile.

