A cura di Benedetta Esposito

Finalmente, stasera, 18 aprile, ritorna Made in Sud, con una decima edizione.

Made in Sud, è uno show comico, trasmesso dal centro di produzione Rai Napoli. Il format debutta per la prima volta nel 2008.

Nel corso del tempo e delle varie edizioni, numerosi sono stati i conduttori, da Fatima Trotta, ad Elisabetta Gregoraci, fino a l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino.

Ospiti, comici e partecipanti

Quella di stasera, sarà la prima di otto puntate, che vedranno alternarsi artisti, già noti, a new entry. Non mancheranno, dato il carattere scherzoso, comici come Simone Schettino, Gli Arteteca, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniano, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò e i Gemelli di Guidonia vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Vi saranno, inoltre, un totale di 45 artisti che, con i loro talenti, che vanno dalla musica, alla recitazione, al ballo, intratterranno il pubblico.

A condurre il tutto ci penserà una coppia davvero speciale: Lorella Boccia e Clementino. La prima è una donna che vanta numerosi successi nella sua vita. È stata ballerina al San Carlo oltre ad aver partecipato al famosissimo programma di Maria De Filippi, ovvero Amici. Il secondo conduttore è un rapper campano, che porterà alcuni dei suoi brani a Made In Sud.

L’intervista a Lorella Boccia: «Un nuovo progetto in vista»

Lorella Boccia è stata, recentemente intervistata, mostrando tutto l’entusiasmo e l’euforia per l’inizio dello show. Ha incominciato a parlare di sé, affermando: “Il mio è stato un percorso lungo, ma ogni volta c’è stato uno step successivo. Sono una che non riesce a stare ferma o a fare la stessa cosa per tutto il tempo, per tutta la vita. Quindi ho bisogno sempre di stimoli nuovi, cercare di evolvermi e fare ogni volta quel gradino in più”.

Successivamente, l’ex ballerina ha raccontato della sua amata città natale, Torre Annunziata: “Io vivo a Roma ma sono torrese, Torre Annunziata doc, amo la mia città follemente e quindi la porto sempre nel cuore, anche qua, sul palco di Made in Sud”.

Tutti, oramai, sono in attesa dell’inizio di Made in Sud, ma c’è qualcuno che sta guardando oltre. Si tratta di Massimo Lavatore, il direttore, che ha colto l’occasione per anticipare l’idea di un nuovo programma, con artisti provenienti anche dal Nord Italia. Secondo quanto da lui detto, questo nuovo show dovrebbe partire a maggio ed essere trasmesso in seconda serata, per portare la comicità dal nord al sud dell’Italia.

A riguardo non vi sono ancora informazioni, ma si prospetta essere un gran successo. In ogni caso non vi sono dubbi. Quella del 2022 sarà una primavera piena di divertimento.