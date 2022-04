A cura di Franci Russo

Made in Sud, si alza il sipario e festeggia il suo decimo anniversario. Clementino e Lorella Boccia, entrambi elegantissimi, devono far dimenticare Stefano De Martino e Fatima Trotta, i conduttori del programma degli ultimi anni. Ci riusciranno? Un elemento in comune tra i quattro già c'è: sono tutti napoletani. Ma c'è di più: sia Stefano che Lorella provengono entrambi da Amici di Maria De Filippi e sono entrambi originari di Torre Annunziata. Quindi anche un cambio di testimone tra due concittadini. Ma basterà?

Primo ospite della serata l’attore Maurizio Casagrande. Poi si sono alternati Francesco Cicchella, I Gemelli di Guidonia, gli Arteteka, Enzo e Sal, i Matranga e Minafò,. Nel mezzo un balletto di Lorella Boccia.

Sia Lorella che Clementino, oltre che conduttori, hanno dovuto fare da spalla anche ai comici di Made in Sud. Un esercizio non semplice ma i due se la sono cavata piuttosto bene. Certo c'è l'inesperienza in questo nuovo ruolo, ma le cose non potranno che migliorare puntata dopo puntata.

Tra le esibizioni canore quella del rapper Livio Cori con Mavi Gagliardi

Un tourbillon di comici si sono susseguiti sul palco di Made in Sud: Simone Schettino, Nello Iorio, Enzo Fischetti, Luisa e Floriana, Mino Abbacuccio, Pasquale Palma, Gianluca Sacchetta, i Radio Roket, Enzo, lo spacciatore di battute, e tanti altri. Inoltre si sono esibiti insieme il rapper napoletano Livio Cori, attuale compagno di Anna Tatangelo, e Mavi, che hanno interpretato il brano Cu' mme, di Mia Martini e Roberto Murolo.

Tra le novità di quest'anno la presenza fissa del comico romano Maurizio Battista che nel suo intervento ha interloquito con due persone del pubblico.

Insomma tutto sommato un buon inizio. Se una critica va fatta è sulla performance di qualche comico, non sempre all'altezza di un programma di prima serata. Ma siamo solo agli inizi, un giudizio definitivo lo si potrà dare solo alla fine dell’ottava puntata, prevista per il 6 giugno.

Ma la simpatia di Clementino e la professionalità di Lorella già hanno fatto breccia tra il pubblico.