Rai: Luca Argentero e Cristina Marino nel cast del famoso reality. Fan entusiaste. Ecco quale.

Luca Argentero è ormai da anni uno degli attori più amati e richiesti in Italia.

Da qualche settimana Argentero si è dedicato con successo alla seconda stagione della serie tv Rai di cui era protagonista, ovvero Doc – nelle tue mani.

Attualmente è impegnato nel remake di Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, prodotto e distribuito da Disney+.

Le belle notizie però non finiscono qui. E’ ormai ufficiale la sua presenza al famosissimo reality show. La notizia è ormai ufficiale da pochi giorni. Luca Argentero ha deciso di confermare la sua partecipazione insieme alla moglie Cristina Marino alla nuova edizione di Celebrity Hunted, Caccia all’Uomo.

Il reality di Amazon Prime vede la presenza di due squadre, una composta da vip e l’altra da cacciatori, che dovranno scovarli in ogni parte d’Italia.

Le fan all’idea di rivedere Luca Argentero nei panni di un fuggitivo e in un reality sono al settimo cielo.

Lontano dal ruolo che lo ha reso protagonista per ben due anni, cioè quello di Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani. Nella fiction in questione Luca Argentero indossa i panni di un primario di medicina interna molto duro e severo con tutti. L’uomo è divorziato, ha due figli e passa le sue giornate a lavoro, terrorizzando medici e pazienti. Quando un giovane ragazzo viene a mancare per un errore medico, il padre di questo sparerà ad Andrea, il quale cadrà in coma per qualche giorno. Al suo risveglio Andrea capirà di aver perso la memoria degli ultimi 12 anni, non ricordando quindi la separazione con la moglie e la perdita del figlio più piccolo. Andrea dunque diventerà un semplice medico di corsia, ma questo gli permetterà di ritrovare l’umanità persa nel tempo.

Un ruolo quello di Andrea che ha incollato alla tv milioni di telespettatori, infatti è prevista la terza stagione di Doc Nelle tue mani. Intanto Luca Argentero ritornerà agli esordi, diventando concorrente del reality, infatti Luca Argentero fu protagonista nel 2003 di un'edizione del Grande Fratello su Canale 5.

