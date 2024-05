Chiara Ferragni compie 37 anni e, dopo aver festeggiato gli ultimi sette insieme a Fedez, questa volta si tratta del primo compleanno da single.

Poco dopo la mezzanotte, l’imprenditrice digitale ha condiviso la foto di una torta al cioccolato con una candelina, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti social. Tra le prime a farle pubblicamente gli auguri c'è stata mamma Marina Di Guardo, che ha postato una carrellata di scatti con la sua figlia maggiore: “Auguri amore”, ha scritto. Se ci sarà un messaggio da parte dell'ex marito di sicuro non sarà pubblico, visto che gli ormai ex Ferragnez hanno smesso di seguirsi su Instagram.

La foto con Leone e Vittoria

Questa mattina, Chiara ha postato una foto su Instagram in compagnia dei figli Leone e Vittoria, corredata dalla seguente didascalia: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Nel frattempo, i fan dell’imprenditrice digitale non si sono limitati a scriverle un messaggio di auguri, ma sono andati decisamente oltre. Qualcuno, infatti, ha realizzato un cartellone d’auguri posizionandolo su uno di quei camion che si utilizzano per le pubblicità facendolo stazionare all’esterno della sua abitazione.

“Grazie a tutte le persone che mi stanno scrivendo e mi scrivono da mesi. Leggo tantissimi di voi e non lo do assolutamente per scontato. Un grazie particolare a, non so chi sia, chiunque abbia fatto questi cartelloni qui di fronte, vicino a casa mia, per il mio compleanno. Davvero dei tesori”, ha detto la Ferragni.