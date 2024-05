Questo pomeriggio, nel corso della puntata di Uomini e Donne, spazio al trono di Ida Platano. La tronista, però, oggi non era presente in studio (ha preferito restare in camerino), e la discussione si è focalizzata sui suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. In particolare è proseguita l’indagine di Tina Cipollari e Gianni Sperti sul corteggiatore napoletano e sull’incontro in un B&B con una donna misteriosa.

Come spesso accade quando va in onda il dating show di Maria De Filippi, su X (ex Twitter) gli utenti commentano ciò che accade in puntata, ed in tendenza sono finiti Pierpaolo, Mario e il famoso “B&B”. Al riguardo, è intervenuto anche l’attore Pierpaolo Spollon: “Sì, ho visto che c’è Pierpaolo in tendenza. Sì, ho capito che non sono io quel ‘Pierpaolo’. E no, non so chi sia Mario e nemmeno se fosse nel B&B”.

Già nelle passate settimane, l’attore aveva ricevuto un messaggio decisamente “strano” e aveva deciso di condividerlo con i suoi fan. In sostanza, qualcuno l’aveva scambiato per Pierpaolo Siano, proprio uno dei corteggiatori di Ida Platano. “Mi scrivono su Facebook. Non sto capendo. Deduco ci sia stato uno scambio di persona”, ha scritto Spollon, che poi ha pubblicato lo screenshoot del messaggio, nel quale c’era scritto: “Pierpaolo, secondo me tu vuoi solo il trono. Non ti piace veramente Ida. W Mario (Cusitore, l’altro corteggiatore della Platano, ndr)”.