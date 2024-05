Il rapporto tra Özge Gürel e Serkan Çayoğlu è tra gli argomenti che i media turchi seguono con tanta attenzione e curiosità. Le indiscrezioni circa una presunta gravidanza dell’attrice tengono col fiato sospeso i fan della coppia.

Tutti si domandano: “Qual è la verità? Özge Gürel è davvero incinta? Serkan Çayoğlu si sta preparando a diventare padre?”.

La notizia di una possibile gravidanza di Özge Gürel si è diffusa rapidamente negli ultimi tempi.

La Gürel ha attirato l'attenzione dei suoi fan con alcune pose che ha condiviso sui suoi account social. Negli ultimi tempi si è parlato di un cambiamento fisico dell’attrice e tutti hanno ipotizzato l’arrivo di un bebè in casa Çayoğlu. Tuttavia, poiché non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, tutto rimane nel campo delle ipotesi.

Il mondo dei media turchi è in fermento per le voci sulla presunta gravidanza dell'attrice Özge Gürel

Si aspetta che la Gürel faccia una dichiarazione chiara sulla sua presunta gravidanza, visto che i fan dell’attrice seguono gli sviluppi con trepidazione. Anche gli account social della coppia tacciono su questo tema.

Solo all’idea di un bebè in arrivo scatena la fantasia dei fan della coppia. Un baby Çayoğlu sarebbe ben accetto e benvenuto.

Serkan in questo periodo è molto impegnato soprattutto nel modo cinematografico. Non si ferma da un po' e, nonostante la lontananza, i due coniugi riescono a ritagliarsi del tempo per poter vivere la loro storia d’amore, nata ai tempi della serie Cherry Season, trasmessa in Italia.

Özge Gürel invece è rimasta un po' fuori dal mondo televisivo. Non prende parte ad una serie tv da tempo. Forse davvero sta pensando di avere un figlio, a meno che un bebè non sia già in arrivo, e dunque preferisce rimanere lontana dai riflettori.