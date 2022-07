A cura di Gilda Riga

Tornerà in tv in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre il Grande Fratello Vip. Sono ormai che diverse settimane che il padrone di casa e deus ex machina, Alfonso Signorini, sta lavorando insieme alla produzione alla settima edizione, che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Il conduttore si diverte a seminare indizi sui nuovi vipponi che faranno il loro ingresso nel bunker di Cinecittà, postando delle Instagram stories in cui si vedono alcuni oggetti di loro appartenenza.

Questa volta, è stato il turno di un mazzo di chiavi e di uno smartphone: “Quinto indizio. Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?” ha chiesto Signorini ai suoi followers.

Antonino Spinalbese al GF Vip? Spunta l'indizio social

Secondo l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, non ci sono dubbi. Gli oggetti apparsi nell’immagine postata da Alfonso appartengono ad Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez. I fan più attenti hanno immediatamente notato un particolare: nel mazzo di chiavi è presente anche un grazioso ciuccio di colore rosa, quindi il concorrente è quasi certamente un papà. C’è chi, come la Marzano, è pronto a giurare che si tratti proprio di Spinalbese, ex di Belén e padre della piccola Luna Marì, che in passato ha condiviso su Instagram alcune foto proprio di quel portachiavi. Sarà così? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’inizio della settima edizione del GF Vip, che avrà come opinioniste la new entry Orietta Berti e la riconfermata Sonia Bruganelli. Ripetere il successo dell’anno passato sarà un’impresa assai ardua, ma siamo sicuri che Alfonso Signorini sta già lavorando per rendere quanto più appetibile il reality show. L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre in prima serata su Canale 5.