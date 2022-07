A cura di Ludovica Ragonesi

Pamela Prati al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La show girl sarda entrerà ancora una volta nella casa più spiata d’Italia ma, stando alle ultime notizie, lo farà solo ad una condizione.

Procediamo con ordine: Pamela Prati è stata al centro di una vicenda di love scam (truffa amorosa) nel 2019. Il fantomatico fidanzato e futuro marito, Mark Caltagirone, non esisteva e la soubrette sarebbe stata truffata dalle sue agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Questa almeno la versione della Prati. Le due socie invece hanno sempre sostenuto che la Prati sapesse e avesse cavalcato l’onda di improvvisa popolarità generata dal suo imminente matrimonio con, appunto, Mark Caltagirone.

La bomba è poi scoppiata qualche mese più tardi quando è venuta fuori la verità.

Dopo quella vicenda la Prati ha dichiarato di esserne uscita male e di non aver lavorato più proprio per quel motivo. “Ho subito una truffa affettiva crudele” ha dichiarato la soubrette, chiedendo, nelle varie interviste, di non parlare più dell’accaduto.

Un colpo di spugna al passato dunque, per cancellare ogni sofferenza.

E, per riabilitare in qualche modo la sua figura e fornire la versione più vera di se stessa al pubblico, Pamela Prati ha insistito per partecipare al Grande Fratello Vip.

Pamela Prati: il GF Vip per mostrare la sua vera personalità

Quella di Pamela sarebbe una “seconda volta” nella casa del GF Vip, dal momento che la soubrette già partecipò al reality show nel 2016, con una clamorosa uscita di scena, con tanto di bizze da diva. Storica la sua frase “Chiamatemi un taxi”, quando decise di abbandonare la casa. Ora Pamela ci vorrebbe riprovare, giurando di voler vivere appieno questa nuova esperienza televisiva.

La trattativa con i vertici Mediaset per l’ingresso della Prati nella casa del Grande Fratello Vip è andata avanti per un po’.

La decisione sarebbe stata raggiunta soltanto dopo un accordo con la ex ballerina del Bagaglino: Pamela Prati dovrà infatti rinunciare al contenzioso con Barbara D’Urso e Mediaset.

Pamela Prati aveva infatti deciso di fare causa alla D’Urso poiché, a suo dire, sarebbe stata sottoposta ad una vera e propria gogna mediatica dalla conduttrice napoletana.

Per partecipare al Grande Fratello Vip quindi, Pamela Prati dovrà decidere di non proseguire più su quella strada.