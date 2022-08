A cura di Gilda Riga

Sale l’attesa per l’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, previsto per il prossimo 19 settembre. Nelle ultime ore è uscito anche il promo ufficiale, andato in onda su Canale 5 e condiviso sui canali social.

Chi sta senza dubbio facendo il conto alla rovescia è la nuova opinionista Orietta Berti, vero “colpo” messo a segno da Alfonso Signorini, che affiancherà Sonia Bruganelli in quella che si preannuncia come l’edizione più lunga in assoluto dell’amato e discusso reality show.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi lo scorso luglio, la cantante ha parlato delle ragioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Signorini: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo – ha dichiarato -. Con il carattere che ho, non ci riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

Poi, sulle possibili frizioni e i battibecchi che potrebbero nascere con la sua collega Sonia Bruganelli, Orietta è stata piuttosto esplicita: “Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose. Anche se non pensavo ci fosse da litigare con l’altra opinionista. Pensavo si potesse discutere solo con i concorrenti: magari uno che fa lo sbruffone, che si mette in mostra o che, senza volerlo, dice una cosa offensiva”.

GF Vip, Orietta Berti svela un dettaglio su Giovanni Ciacci

Ma nelle ultime ore è emerso un particolare che riguarda quello che fino ad ora è l’unico concorrente ufficiale della nuova edizione del GF Vip, Giovanni Ciacci, il quale avrebbe un “conto da saldare” proprio con Orietta Berti. In un’intervista al settimanale Gente, l’amatissima cantante ha rivelato di aver avuto a che fare anche in passato con il costumista, raccontando un aneddoto che ha visto entrambi protagonisti: “Lo conosco bene Giovanni: doveva portarmi gli abiti per il Festival di Sanremo, ma li ha persi in treno”.

Ma esattamente, come avrà fatto Ciacci a perdere i vestiti di Orietta? E’ probabile che lo scopriremo proprio durante la nuova edizione del Grande Fratello Vip.