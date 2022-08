A cura di Gilda Riga

Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 il prossimo 19 settembre (e andrà in onda anche il giovedì con il doppio appuntamento settimanale).

Al fianco di Alfonso Signorini, ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli (riconfermata) e l’attesissima new entry rappresentata da Orietta Berti, alla prima esperienza in un reality show. Restano ancora top secret i nomi dei vipponi che varcheranno la famigerata porta rossa, e fatta eccezione per Giovanni Ciacci, unico concorrente ufficializzato, scopriremo il cast proprio durante la prima puntata della settima edizione.

Nel corso degli anni, il reality show ha sfornato diversi personaggi iconici, consentendo il loro rilancio nel mondo dello spettacolo. Ma nel bunker di Cinecittà sono nate anche diverse storie d’amore, come ad esempio quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma nelle ultime ore, un ex inquilina che aveva vissuto una love story proprio all’interno delle mura della casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare a dichiarazioni pesantissime.

Protagonista della vicenda Jane Alexander, che ha fatto parlare di sé durante l’edizione del 2018 condotta da Ilary Blasi per la sua relazione con Elia Fongaro. L’attrice, conosciuta soprattutto per aver recitato nella soap Elisa di Rivombrosa, ha raccontato a Diva&Donna di aver deciso di partecipare al GF Vip per mettersi in gioco: “Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Là dentro hai solo il tempo di pensare”.

Jane Alexander furiosa con il GF Vip

Tuttavia, sebbene queste dichiarazioni facciano pensare ad un’esperienza per lei positiva, in realtà le cose non stanno esattamente così. Infatti, la partecipazione al reality show ha limitato l'ha limitata dal punto di vista lavorativo. “Mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato” ha rivelato a Diva&Donna. A questo si aggiunge anche la storia d’amore vissuta all’interno della Casa con Elia Fongaro, che ha lasciato diversi strascichi. Come ammesso da lei stessa, aveva completamente perso la testa per il modello, lasciandosi trasportare solo dal suo istinto: “Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui”.

A conti fatti, il Grande Fratello Vip ha rappresentato per Jane Alexander un capitolo piuttosto negativo della sua vita.